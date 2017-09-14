Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 mağlup ettiği maçta birçok 'en' yaşandı!

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Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya iki maçta 1-0 ve 2-0 mağlup olan, Benfica ile 1-1 ve 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazanarak bu şansızlığını da kırdı.