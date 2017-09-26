Beşiktaş'ın rakibi Leipzig'i tanıyalım

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Kırmızı-beyazlıların en önemli taraftar gruplarından birinin önde gelen isimlerinden olan Frank Krause, bu durumu “Herkesin bizden nefret ettiğini biliyorum. Önceden Wolfsburg'tan sonra Hoffenheim'dan nefret ediyorlardı. Beş sene sonra bizden de etmeyecekler." sözleriyle özetliyor.