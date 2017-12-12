Peş peşe 7 kritik maç Beşiktaş, Bayern Münih’in de aralarında bulunduğu 30 günlük sürede birbirinden zorlu 7 maça çıkacak. Kritik viraja Konya’da girecek olan Kartal, arka arkaya Bayern, Fenerbahçe, Trabzon, Gençlerbirliği, Bayern (rövanş), Başakşehir ile önemli maçlar oynayacak. Siyah-Beyazlılar’ı ayrıca yaklaşık 4 haftalık süreçte 5 bin 900 kilometrelik de bir yolculuk bekliyor.
İŞTE ZORLU FİKSTÜR
18.02.2018 Konyaspor-Beşiktaş
20.02.2018 Bayern-Beşiktaş
25.02.2018 Beşiktaş-Fenerbahçe
04.03.2018 Trabzon-Beşiktaş
11.03.2018 Beşiktaş-Gençlerbirliği
14.03.2018 Beşiktaş-Bayern
18.03.2018 Başakşehir-Beşiktaş
"TOLGAY ARSLAN: BAYERN FAVORİ AMA..."
Beşiktaş'ın yetenekli orta sahası Tolgay Arslan, Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi. Yıldız futbolcu, “Bizim için hoş bir eşleşme. Bayern favori ancak bizi hafife almamalılar. Leipzig’in olduğu gruptan hak ederek lider çıktık. Pepe, Quaresma gibi çok tecrübeli ve büyük kulüplerde oynamış futbolculara sahibiz” ifadelerini kullandı.
CENK'İN HAYALİ GERÇEK OLDU!
Beşiktaş’ın golcü ismi Cenk Tosun’un dileği tuttu. Yıldız oyuncu Kartal’ın, Leipzig’i 2-1 yendiği maçın ardından “Son 16 turunda kimin gelece- ğinin önemi yok ama Bayern Münih ile eşleşmek çok özel olur” demişti.
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