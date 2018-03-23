BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman salonda yapılan ısınma çalışması, denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahada pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Öte yandan Negredo antrenmana özel maske ile katıldı.



Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.