Beşiktaş Konyaspor maçı özet - Beşiktaş: 2 - Atiker Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek Türkiye tarihinde Porto'yu resmi maçlarda mağlup eden ilk takım olan Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 13'e çıkararak averajla lider konumda bulunan Galatasaray'ı takibini sürdürdü.



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Beşiktaş, karşılaşmanın 10. dakikasında golcüsü Cenk Tosun ile öne geçti. Caner Erkin'in ortasına güzel bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, takımını öne geçirdi. Milli futbolcu bu golle, bu sezonki 6. maçında 4. golünü atmış oldu. Brezilyalı savunmacı Adriano, mücadelenin 36. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemeyerek yerini 40. dakikada Necip Uysal'a bıraktı. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





Beşiktaş, 66. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlılarda sağ çizgiden ceza sahasına giren Ricardo Quaresma, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 5 haftada tek galibiyet alabilen Konyaspor'un ise mağlubiyet sayısı 4'e çıktı ve haftayı 3 puanla kapadı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE 30 MAÇTIR YENİLMİYOR! Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından oynadığı 30 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yeşil-beyazlılar ise aynı gün sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Adriano (Dk. 40 Necip Uysal), Pepe, Medel, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Babel, Talisca, Quaresma (Dk. 81 Lens), Cenk Tosun (Dk. 69 Negredo)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun (Dk. 61 Eren Albayrak), Bourabia, Volkan Fındıklı (Dk. 63 Musa Araz), Ömer Ali Şahiner, Manyama, Fofana (Dk. 71 Milosevic), Evouna

GOLLER: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 66 Quaresma (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Bourabia, Dk. 37 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), Dk. 42 Medel, Dk. 70 Negredo (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ: 2 - ATİKER KONYASPOR: 0

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada Beşiktaş golü buldu. Caner'in soldan yaptığı ortaya ön direkte iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

15. dakikada savunmadan seken topa Talisca ceza sahası içinde şık bir vuruş yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

27. dakikada Manyama'nın kullandığı serbest vuruşta Volkan Fındıklı altıpas üzerinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Adriano ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

39. dakikada Talisca'nın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

49. dakikada rakiplerinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına giren Quaresma ayağının dışıyla yaptığı vuruşta Cenk Tosun topa müdahale etti, kaleci ayaklarıyla gole izin vermedi.

53. dakikada Fofana, Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahası dışından vurdu, meşin yuvarlak Fabricio'da kaldı.

57. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Cenk Tosun ön direkte meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

66. dakikada Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Quaresma sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

81. dakikada Milosevic uzak mesafeden sert bir şut çekti, top yandan auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Tolgay Arslan'ın şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle direkten kornere gitti.

90+5. dakikada Caner Erkin'in getirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lens'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u evinde 2-0 yenen Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, aldığı bu sonuçla son 4 resmi maçını kazanmış oldu. Ligde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek seriye başlayan Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya deplasmanda 3-1 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, son olarak Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, ligdeki 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Şu ana dek sadece Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını da 13'e yükseltti.

İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 30 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlı takım, ligde iç sahadaki başarılı sonuçlarını da sürdürdü. Evinde son 29 lig maçında yenilmeyen Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u mağlup ederek bu seriyi 30 karşılaşmaya çıkardı.

Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından oynadığı 30 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 23'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 30 maçta 26 galibiyet ve 4 beraberlikle 82 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 76 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 21 gol yedi.

CENK TOSUN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Cenk Tosun, hücumdaki etkili oyununu sürdürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan karşılaşmada fileleri havalandıran Cenk, Atiker Konyaspor karşılaşmasını bir kez daha boş geçmedi.

Geçen sezon Konyaspor ile yapılan iki lig mücadelesinde fileleri 4 kez havalandıran, 2017-2018 sezonunun başında da yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle biten Süper Kupa mücadelesinde takımının tek golünü kaydeden Cenk, 5. hafta karşılaşmasının 11. dakikasında bu sevinci bir kez daha yaşadı.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile yaptığı son 4 maçta 6. golünü attı. Siyah-beyazlı oyuncu ayrıca bu sezon resmi maçlarda fileleri 4. kez havalandırdı.

QUARESMA 120 GÜN SONRA GOL ATTI

Siyah-beyazlı takımı 2-0 öne geçiren Ricardo Quaresma, uzun bir aradan sonra gol kaydetti. Geçen sezonun 32. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynanan maçta penaltından fileleri havalandıran Quaresma, 120 gün sonra bir kez daha gol buldu.

ADRIANO YİNE SAKATLANDI

Bu sezon zaman zaman sakatlık geçiren Adriano Correia, aynı sıkıntıyı Atiker Konyaspor maçında da yaşadı. Maçın 35. dakikasında zorlanmaya başlayan Adriano, değişiklik konusunda kenar yönetimine işaretlerde bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş, maçın 40. dakikasında bu oyuncuyu çıkarıp, Necip Uysal'ı sağ bekte görevlendirdi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA YORULDU

Beşiktaşlı futbolcularda oyunun son bölümünde yorgunluk belirtileri görüldü. Karşılaşmada 2-0'lık skorun ardından ataklarını sıklaştıran rakibi karşısında boşluklar bulan siyah-beyazlı oyuncular, hücuma çıkmakta zorlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından bazı oyuncuların yerde kalması dikkati çekti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrası İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'a büyük destek verdi. Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş'i tribünlere çağıran taraftarlar, önce Negredo'ya, ardından Cenk Tosun'a üçlü çektirdi.

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