Beşiktaş lige döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Almanya ekibi Leipzig'i deplasmanda 2-1 yenerek, namağlup şekilde son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta gözler Kayserispor maçına çevrildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 10 Aralık Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Leipzig maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın, minik kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.