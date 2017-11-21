Beşiktaş Porto maçı canlı izle - Beşiktaş Porto maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan Beşiktaş, 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, grubun ilk mücadelesinde rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İyi başlangıcını sonraki karşılaşmalara taşıyan Beşiktaş, ardından Leipzig'e 2-0 ve Monaco'ya 2-1 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı takım, son olarak Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

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BEŞİKTAŞ - PORTO



STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:00

HAKEM: Antonio Mateu Lahoz

YAYIN: TRT 1 ve Tivibu Spor 2

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Adriano, Pepe, Tosic, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay, Talisca, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Medel, Caner, Oğuzhan, Lens, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

PORTO: Jose Sa, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira, Ricardo Pereira, Brahimi, Aboubakar

YEDEKLER: Casillas, Layun, Reyes, Corona, Andre, Hernani, Torres

TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y AV Puan 1 Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10 2 Porto 4 2 0 2 9 7 2 6 3 RB Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4 4 Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2

TUR NASIL GELİR?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin tozunu atan Beşiktaş, artık geri sayıma geçti... Grubunda oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 10 puanla lider durumda olan Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ta Porto ile oynayacağı maçtan sadece 1 puan alması halinde bile adını bir üst tura yazdıracak. Aynı zamanda grup liderliğini de garantilemiş olacak. Beşiktaş’ın Porto’ya yenilmesi durumunda bile gruptan çıkma şansı bulunuyor.

Bu ihtimal ise Porto’nun kazanıp, Monaco-Leipzig maçında Fransızlar’ın alacağı 1 veya 3 puan halinde geçerli olacak. Siyah-Beyazlılar kaybedip, Monaco ise Leipzig’ten en az 1 puan alırsa Kartal, son maça kalmadan yine gruptan çıkmayı garantileyecek. Eğer Beşiktaş kaybeder, Leipzig de Monaco’da kazanırsa grupta her şey son maça kalacak ve tüm hesaplar yeniden yapılacak. Aklımıza bile bile getirmek istemediğimiz böyle bir durumda son karşılaşma yine kader maçı olacak.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 21, 2017

PUAN REKORU GELEBİLİR

Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak. Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.

CANER VE TOLGAY KART SINIRINDA

Siyah-Beyazlı takımda, Porto karşılaşması öncesinde iki futbol sarı kart sınırında. Caner Erkin ve Tolgay Arslan, Porto karşısında görev almaları ve sarı kart görmeleri durumunda grubun son maçı olan Leipzig deplasmanında forma giyemeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ "Burada en avantajlı biziz. Bizim de ilk 3'te garantimiz var. Beraberlik veya galibiyet bizim için çok iyi olacaktır. Onların bir puan veya 3 puan düşüncelerinin hepsine hazır olmak lazım"

MAÇTAN NOTLAR



- Beşiktaş ve Porto arasında oynanan son maçta Beşiktaş deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

- İki takım şimdiye kadar 6 kere karşılaştı ve Beşiktaş 1 kere, Porto 3 kere kazandı. 2 maç da berabere sonlandı.

- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta topladığı 10 puanla birinci sırada yer aldı.

- Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta topladığı 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

- Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

- Porto, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 maçta sadece bir kere kaybetti.

- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 4 maçta mağlubiyet almadı.

- Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Cenk Tosun yer alıyor.

- Porto'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 3 golle Vincent Aboubakar yer alıyor.

- Beşiktaş'ta Atınç Nukan ve Gökhan Töre sakatlıklarından dolayı bu maçın kadrosunda yer almıyor.

- Porto'da Otavio, Tiquinho ve Moussa Marega sakatlıklarından dolayı bu maçın kadrosunda yer almıyor.

SERGIO CONCEICAO "Sıcak ve baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın baskısı oyunun bir parçası. Bu durum oyunu daha güzel hale getiriyor"

BEŞİKTAŞ, 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada rakiplerine boyun eğmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon'a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Şenol Güneş'in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica'yla berabere kaldı.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi'nde 2 kez iç sahada oynayan siyah-beyazlılar, Leipzig'i 2-0 mağlup ederken, Monaco ile de 1-1 berabere kaldı. Gruptaki 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

İLK GOL QUARESMA'DAN

Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.

VODAFONE'DAKİ 4 MAÇI KAZANAMADI

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasından da 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu süreçte Vodafone Park'ta Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

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