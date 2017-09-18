Beşiktaş, Quaresma'nın Konyaspor golü tweet'ini atan personelinin görevine son verdi

Beşiktaş, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mcüadelesinde evinde Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 11. dakikada Cenk Tosun ve 66. dakikada Ricardo Quaresma'dan geldi. Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, Konyaspor camiasını kızdırdı.

"Quaresma Konyasporluların içinde geçip golünü attı" ifadeleri bulunan tweet, kısa sürede gündeme otururken Beşiktaş bu paylaşımı sildi. Haber1903 sitesinde bulunan habere göre Beşiktaş Kulübü, bu paylaşımı yapan personelin görevine son verdi.

— HT Spor (@HTSpor) September 18, 2017

Öte yandan Atiker Konyaspor da resmi Twitter hesabından Beşiktaş'a cevap verdi. Söz konusu paylaşımın ekran görüntüsünü paylaşan Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ı sona etiketleyerek "Tebrikler efendi Beşiktaş" ifadelerini kullandı.