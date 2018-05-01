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Pazar günü alınan ve şampiyonluk yarışında geride kalınmasına neden olan derbi mağlubiyeti, Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı. Yarın yapılması beklenen siyah-beyazlıların yönetim kurulu toplantısında takımla ilgili önemli kararların alınması gündeme geldi. Bunlardan bazıları şöyle: