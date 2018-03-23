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Sponsorluklardan sorumlu genel müdür yardımcısı Umut Kutlu ile Katar’a giden ve burada Katar Savunma bakanı Khalid Bin Mohammad Al Attiyh ile Katar İşadamları Derneği’ni ziyaret eden başkan Orman ayrıca Katar Havayolları yetkilileri ile bir araya gelip sponsorluğu konuştu.