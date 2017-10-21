Beşiktaş'ta hedef gurbetçi futbolcular

Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; Süper Lig’de üst üste iki kez şampiyon olarak ekonomik anlamda rahat bir nefes alan Beşiktaş’ta yönetim kurulu, altyapıya yatırım yapma kararı aldı. Gelecek sezon takımı yavaş yavaş gençleştirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, çalışmalarını hızlandırırken, özellikle başkan Fikret Orman’ın bu konuyla yakından ilgilendiği ifade edildi. Takımın yaşlandığını düşünen başkan Orman’ın, scout ekibi ve altyapının başındaki yönetici Metin Albayrak’ı bu çalışma için görevlendirdiği belirtildi.

MİLLİ TAKIM DA KAZANACAK

Başta Almanya olmak üzere Fransa, Belçika ve Hollanda’daki gurbetçi gençleri bir süredir izleyen Albayrak ve ekibi, hem bu oyuncuları mercek altına aldı hem de aileleriyle görüştü. Albayrak, belirlenen oyuncuları Siyah-Beyazlı kulübe kazandırmak için büyük çaba sarf ederken, yaşları 16’dan başlayıp 20’lere kadar gelen isimlerin ailelerine altyapıdaki imkanlar anlatılıyor. Bu sayede hem Beşiktaş’ın geleceğini sağlama almayı hedefleyen yönetim, hem de bu Türk asıllı gençleri A Milli Takım’a da kazandırmayı planlıyor. Ayrıca, Albayrak’ın yapılan görüşmelerde, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca gibi isimlerin Siyah-Beyazlı formayla yakaladığı başarıları örnek gösterdiği öğrenildi.