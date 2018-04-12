Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Beşiktaş’ta birlik ve beraberlik adına adımlar atılmaya başlandı...



Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, şampiyonluğa kenetlenen takımda başkan Fikret Orman salı günü olduğu gibi dün de Ümraniye’ye giderek teknik heyet ve futbolcularla vakit geçirirken, takımın artık tesislerde daha çok vakit geçirmesi konusunda karar alındı. Öyle ki, daha önce idmanlardan sonra tesislerden ayrılan futbolcular artık daha geç saatlere kalacak ve burada birlikte vakit geçirecek. Antrenman sonrası birlikte yemek yiyecek olan Siyah-Beyazlılar, çeşitli aktivitelerle de eğlenceli zaman geçirecek.





‘ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ’



Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in birlikte böyle bir karar aldığı öğrenildi. Güneş’in bu konu ile ilgili oyunculara yaptığı açıklamada, “Takımımız zaten birbirleriyle iyi ilişki içinde bulunan insanlardan kurulu. Ancak bunu daha da pekiştirmek ve birlikte daha fazla vakit geçirmek adına böyle bir karar aldık. Şampiyonluk yolu birlik ve beraberlikten geçer. Aile ortamını korumamız gerekiyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yolculuk bugün Beşiktaş, Akhisar ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-Beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Kartal, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla İzmir’e, ardından kara yolu ile Manisa’ya giderek kampa girecek.