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''HER ŞEY MÜMKÜN NEDEN OLMASIN''

Akşam Gazetesi'nden Ömer Özarslan'ın haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler, ‘Tamer Tuna döner mi?’ şeklindeki sorulara, ‘Neden olmasın. Her şey mümkün’ cevabı veriyor. Yönetimin, Süper Lig’de hocalık yapmış Tuna’yı geri döndürmek için formülü de şu: “Şenol Hoca ayrılana kadar onun yardımcısı olarak göreve devam et. Şenol Hoca ayrıldıktan sonra da takımın başına sen geçersin.” Göztepe ile yolları ayıran Tuna’nın bu öneriye ne cevap vereceği bilinmiyor. Ancak Tuna’dan olumsuz yanıt gelse de Siyah-Beyazlı yönetim başka bir yardımcı hocayı mutlaka Güneş’in yanına koymayı planlıyor.