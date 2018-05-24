Beşiktaş'ta Talisca'dan sonra bir yıldızı daha gidiyor!
24.05.2018 - 15:26 | Güncelleme:
Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmek istiyor. Dünya yıldızlarını listesinde bulunduran Beşiktaş, rotasyon için alternatif oyunculara da bakıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi...
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BEŞİKTAŞ'TAN BİR YILDIZ DAHA KAYIYOR
Beşiktaş'tan bir yıldız daha kayıyor. Dünya Kupası öncesi stres atan Quaresma'nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.
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Çin'e gideceği iddia edilen Q7, "Beşiktaş'a her şey için teşekkürler" mesajı atınca "Tamam, iş bitmiş" yorumları yapıldı. Portekizli yıldız için Çin'den gelen 5-7 milyon euro'luk teklifler Beşiktaş yönetiminin masasında dururken, siyah-beyazlıların Dünya Kupası'nın sonuna kadar beklemeye daha sıcak baktığı ifade edildi.
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DEMBA BA 1+1 SÖZLEŞME SICAK BAKIYOR
Geride kalan sezonu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçiren Demba Ba, yeniden Beşiktaş forması giymek için gün sayıyor. Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya döneceği yönündeki iddiaları yalanlayan Senegalli yıldız, siyah beyazlıların yıllık 2.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık teklifine sıcak bakıyor.
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Beşiktaş ile Demba Ba arasındaki süren pazarlıklar uzlaşma ile sonuçlanmak üzere… Tarafların 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro garanti ücrette büyük ölçüde anlaştığı, siyah-beyazlıların Senegalli forvetin 15 gol üzerine 150 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi finaline 500 bin Euro bonus talebine de olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.
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Teknik Direktör Şenol Güneş, ısrarla alınmasını istediği tecrübeli golcü için Başkan Fikret Orman'ın "Demba Ba bizim evladımız. Onun yeteneklerine ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ'IN BOŞNAK GÖZDESİ!
Beşiktaş transfere hız verdi. Akşam'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, Bosna Hersek Ligi takımlarından Sarajevo forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Elvis Saric'i yakın takibe aldı.Kulübün transfer komitesi, Boşnak oyuncuyu izlemek için pazartesi günü oynanacak olan Bosna Hersek-Karadağ maçına gidecek. Son kararın ardından Saric'le ilgili girişimlere de başlanacak.
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GALATASARAY DA İSTİYOR Haziran ayının sonunda kulübü ile sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu bu sezon Bosna Hersek Ligi'nde 5 gol atarken 6 da asist yaptı.
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Hırvatistan'ın Lucko Kulübü'nde profesyonel futbol hayatına başlayan Elvis, kulüpler kariyeri boyunca çıktığı 170 resmi maçta 23 gol ve 14 asist kaydetti. Ocak ayından itibaren Boena Hersek'in oynadığı son 4 hazırlık maçında da forma giyen Saric, yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyuncuyla Galatasaray da ilgileniyor.
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TALISCA ROMA'YA, BRUNO PERES BEŞİKTAŞ'A
Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklayan Talisca konusunda siyah-beyazlı yönetim girişimlerini sürdürüyor. Bu futbolcunun 21 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmayı planlayan yöneticiler, ardından Roma'ya 30 milyon euro'ya satmanın hesaplarını yapıyor.
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Beşiktaş transfer komitesi, Roma'yla yaptığı toplantıda farklı bir çözümü daha masaya yatırdı. Roma'nın Talisca'yı transfer etmeyi taahhüt etmesi halinde, 30 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim sağlanabileceği ve karşılığında ise sağ bekte forma giyen 28 yaşındaki Bruno Peres'in alınabileceği belirtildi.
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Talisca'nın bonservisini 21 milyon euro'ya Benfica'dan almayı planlayan yöneticiler, bu oyuncuyu daha yüksek bir bonservis bedeliyle Roma'ya satarak, Bruno Peres transferini de bedavaya getirmenin hesaplarını yapıyor.
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BEŞİKTAŞ'A SAMBACI TAKVİYESİ
Beşiktaş'la sürpriz bir transfer iddiası Brezilya'dan geldi. Palmeiras'ta forma giyen orta saha oyuncusu Tche Tche'nin bu sezon takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime iletti. 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.
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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken, siyah beyazlı takımla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Brezilya'da Palmeiras kulübünde forma giyen ve sezonunda takımdan ayrılacağını açıklayna Tche Tche, yeni sezonda Avrupa'da bir takımda oynamak istediğini yönetime iletti.
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Dinamo Kiev ile görüştüğü iddia edilen Tche Tche için Beşiktaş dışında PAOK'un da devre olduğu, Brezilyalı futbolcunun Dinamo Kiev ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
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FORVET LİSTESİNİN BAŞINDA BURAK YILMAZ VAR
Beşiktaş'ta gözler santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Bu bölge için düşünülen ilk isim Trabzonspor'dan Burak Yılmaz olurken; siyah-beyazlı taraftarların Burak ismine tepkili olacağı yönündeki görüşlere ise teknik direktör Şenol Güneş'in kalkan olması bekleniyor.
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Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş'le çalışmayı çok isteyen 31 yaşındaki yıldız için yöneticiler, "Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda. O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir" derken; Güneş'in de Burak'ın atacağı gollerle siyah- beyazlı tribünlerin sevgisini yeniden kazanacağı görüşü öne çıkmış durumda.
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VAGNER LOVE, FLAMENGO'YA
Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu iyi teklif gelmesi durumunda satmayı planlayan Beşiktaş'a müjdeli haberin Brezilya'dan geldiği iddia edildi.
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Brezilya Radyosu ve Esporte Flamengo Gazetesi'nin haberine göre Brezilya Serie A'da 2'nci sırada bulunan Flamengo, eski golcüsü Vagner Love'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyor. Hatta kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda görmek istediği Love ile bir temas kurdu.
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FABRI İLE 4 YIL DAHA!
Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
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3+1’lik bir anlaşma önerilen İspanyol file bekçisinin bu anlaşmayı kabul ettiği ve tatil dönüşünde imzaların atılacağı öğrenildi. 30 yaşındaki eldiven, Kara-Kartal’da 2016-2017 sezonundan bu yana toplam 87 maça çıkarken, sergilediği istikrarlı performans ile dikkat çekti.
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ATIBA'YA SON TEKLİF
Beşiktaş Yönetimi, Atiba Hutchinson’a son teklifini yaptı. Kanadalı futbolcuya 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllık teklifte bulunulurken, opsiyonun ise 2018-2019 sezonundaki performansına göre kullanılıp kullanmılmayacağına karar verileceği öğrenildi.
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Ayrıca 35 yaşındaki futbolcuya maaşına zam yapılmayacağı söylenirken, şu anda kazandığı yıllık 1.5 milyon Euro ile yola devam etmesi istendi.
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BEŞİKTAŞ'TAN TAMER TUNA HAMLESİ!
Göztepe ile yolları ayıran Tamer Tuna’ya, ‘Geri dön, Şenol Hoca ayrılınca takımın başına sen geçersin’ teklifi yapılacak. Tuna kabul etmese de mutlaka başka bir yardımcı hoca getirilecek. Beşiktaş yönetimi bu sezon kaçan şampiyonluğu yardımcı hoca eksikliğine bağlıyor.
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Siyah-Beyazlı yöneticiler, Tamer Tuna ayrıldıktan sonra bütün yükün Teknik Direktör Şenol Güneş’in omuzlarına bindiğini, tecrübeli çalıştırıcının çok önemli olmayan ayrıntılarla bile uğraşmak zorunda kaldığını düşünüyor. Deneyimli isim ile oyuncular arasında bir sünger görevi gören Tamer Tuna’nın, şampiyonlukta çok önemli payı bulunduğunu belirten yöneticiler, yeni sezonda bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerektiğine inanıyor. Onun için de şimdiden yardımcı hoca arayışlarına başlanmış durumda.
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''HER ŞEY MÜMKÜN NEDEN OLMASIN''
Akşam Gazetesi'nden Ömer Özarslan'ın haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler, ‘Tamer Tuna döner mi?’ şeklindeki sorulara, ‘Neden olmasın. Her şey mümkün’ cevabı veriyor. Yönetimin, Süper Lig’de hocalık yapmış Tuna’yı geri döndürmek için formülü de şu: “Şenol Hoca ayrılana kadar onun yardımcısı olarak göreve devam et. Şenol Hoca ayrıldıktan sonra da takımın başına sen geçersin.” Göztepe ile yolları ayıran Tuna’nın bu öneriye ne cevap vereceği bilinmiyor. Ancak Tuna’dan olumsuz yanıt gelse de Siyah-Beyazlı yönetim başka bir yardımcı hocayı mutlaka Güneş’in yanına koymayı planlıyor.
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TAMER TUNA'NIN ALTERNATİFLERİ HAZIR
Tuna’nın Bursaspor’a gitme ihtimali de bulunuyor. Başarılı çalıştırıcı Beşiktaş’tan gelen teklifi kabul etmezse yönetimin alternatifler hazır durumda. Gökhan Keskin, Yusuf Şimşek ve Feyyaz Uçar düşünülen diğer isimler arasında yer alıyor.
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Bu konudaki son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş verecek. Siyah-Beyazlı yönetim yeni sezon başlamadan bu sorunu mutlaka çözmek istiyor. Yardımcı takviyesi konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş ile de fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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SAKAI'DEN BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!
Beşiktaş Yönetimi, son 2 sezondur hedefleri arasında yer alan Gotoku Sakai’yi yeni dönem öncesinde yine listesine eklemişti.
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Almanya temsilcisi Hamburg’la sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sağ beki bedelsiz olarak renklerine bağlamak için harekete geçen Siyah-Beyazlılar’a, Japon oyuncunun menacerinden olumlu geri dönüş geldiği bildirildi.
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3 sezondur formasını giydiği Hamburg’un Almanya İkinci Ligi’ne düşmesinin ardından yeni kontrat önerisini geri çeviren 27 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’a olumlu cevap verdiği kaydedildi.
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TRANSFER İÇİN İKİLİ ZİRVE YAPILACAK
Deneyimli futbolcudan gelen cevabın ardından transferden sorumlu Asbaşkan Umut Güner’in, teknik direktör Şenol Güneş’le konuyu değerlendirip resmi girişimlere sonrasında başlayacağı ifade edildi. Hamburg’ta 3 sezonda 29 maça çıkan Sakai, 1 gollük performans sergilemişti. Gelecek ay Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Japonya Milli Takımı’yla yer alacak olan tecrübeli oyuncunun, turnuva öncesinde yeni kulübünü belirlemek istediği öğrenildi.
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OĞUZHAN ÖZYAKUP GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 sezonu geriden bırakan ve siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi bu yıl sona eren yıldız oyuncu, milli takım kampından NTV'ye konuştu.
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Premier Lig başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde olduğu iddia edilen Oğuzhan Özyakup, geleceğiyle ilgili açıklama yapmaktan çekinirken, "O konuyla ilgili gereken açıklamayı Başkanımız Fikret Orman yapacaktır" ifadelerini kullandı.
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