Ryan Babel ve Anderson Talisca, bu sezonki üst düzey performansları ile Beşiktaş'a önemli katkılar sağladı. Öyle ki forvetlerden beklenen verimi alamayan Kartal'da devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun 8 gol ile hala takımın en golcü santrforu durumunda! Cenk’in gidişinden sonra diğer forvetlerden Negredo 6, Vagner Love 2 ve Cyle Larin 1 gol atarken, Mustafa Pektemek golle tanışamadı.

Üç forvet toplam 9 gol atarken Babel ve Talisca'nın toplamda 24 gol atmış olmaları bu iki oyuncunun Siyah-Beyazlı takım için olan değerini daha net bir şekilde ortaya koydu. Bunun yanı sıra iki oyuncu attıkları kritik gollerle de Beşiktaş’a 30 puan kazandırıp şampiyonluk yarışında kalmalarını sağladı.