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41 MAÇTA 24 GOLÜ VAR

Sezon başında Aboubakar’ın transfer edilmemesi nedeniyle pişmanlık yaşayan Beşiktaş yönetiminin bu konuyu masaya yatırdığı, sezonun bitmesi ile birlikte hem Porto kulübü hem de oyuncu ile temas kurmayı planladıkları öğrenildi.