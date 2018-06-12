YASİN ÖZTEKİN'DE SONA YAKLAŞILDI
Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan ve yönetimden beklediği yeni sözleşme teklifini alamayan Yasin Öztekin, bir süredir sarı-kırmızılılarla anlaşma zemini arıyordu. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, geçen hafta kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelerek Yasin'in takımda kalmak istediğini bildirdi. Ancak yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Bulut, rotasını yakın ilişki içinde olduğu Beşiktaş Kulübü'ne çevirdi.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF ANDER HERRERA
Anderson Talisca’nın yerine alınacak oyuncu konusunda “uygun şartlı” Klaassen ile “Şenol Güneş’in istediği" Fortounis arasında kalan Beşiktaş’ta hakkında bilgi alınan bir başka ismin de Ander Herrera olduğu ortaya çıktı. Manchester United’ın elden çıkarma kararı aldığı ve doğduğu şehrin takımı Atletico Bilbao’nun istediği Bask oyuncunun şartlarının araştırılması kararı verildi.
(Fotospor)
BEŞİKTAŞ KHAZRI'DEN VAZGEÇMİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş’in de ısrarla istediği 10 numara arayışı Beşiktaş’ta tüm hızıyla sürüyor...
Gazete Habertürk'ün haberine göre, Siyah-Beyazlılar’ın bu konudaki öncelikli hedefi Wahbi Khazri.
İngiltere’nin Sunderland Kulübü’nün oyuncusu olan ve geçen sezonu Fransa’nın Rennes takımında kiralık geçiren Khazri için Beşiktaş’ın Marsilya ile yarışta olduğu belirtildi.
Yöneticiler Tunuslu oyuncuyu kadrolarına dahil etmek için tüm şartları zorluyorlar.
ALTERNATİF FERNANDES
Eğer yıldız oyuncuda sıkıntı çıkarsa yeniden Beşiktaş’a dönmek isteyen Manuel Fernandes’e rota çevrilecek.
Ancak hem oyuncunun Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda olması hem de kulübü ile süren 1 yıllık kontratı, transfer sürecinin biraz daha uzayacağı anlamına geliyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Yeni sezonda Şenol Güneş’le yola devam kararı alan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli teknik adamdan gelecek dönemle ilgili bir kadro raporu istemişti.
66 yaşındaki çalıştırıcının Başkan Fikret Orman’la paylaştığı 2018-19 raporu ortaya çıktı.
Başarılı teknik adam, kadrodaki geleceği tartışılan tam 8 oyuncu için görüşünü belirtirken transfer konusunda da taleplerde bulundu. İşte Şenol Güneş’in belirlediği raporun detayları;
1- BOYKO'NUN BİLETİ KESİLDİ
Siyah-Beyazlılar’a 2015-16 sezonunun ara transfer döneminde katılan Denys Boyko’yla yıldızı bir türlü barışmayan Şenol Güneş, verdiği şansları değerlendirememesi sebebiyle Ukraynalı eldivene hep olumsuz bakmıştı.
Bu durum sebebiyle Malaga’nın ardından geçen sezon son olarak Dinamo Kiev’e kiralanan 30 yaşındaki file bekçisiyle ilgili olarak kararını veren Güneş, kulüple 2 yıl daha kontratı bulunan Boyko’yla yolların ayrılmasını istedi.
2- ARAS'A DA KAPILAR KAPALI
Teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda kendisine yer bulamayan isimlerden biri de Aras Özbiliz... Şenol Güneş, bu oyuncu için de olumsuz rapor verdi.
3- MUSTAFA'YLA YOLUN SONU
Beşiktaş’ta 6 sezondur görev yapan Mustafa Pektemek, teknik direktör Şenol Güneş’in yeni dönem öncesindeki yapılanması içerisinde yer almıyor.
İstikrarsız görüntü sergilemesi sebebiyle tecrübeli teknik adamın, 29 yaşındaki futbolcunun da biletini kestiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcu; Ümraniyespor ve Gençlerbirliği’nin radarında...
4- LOVE'LA AYRILIK VAKTİ
Kara Kartal’ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Vagner Love, Beşiktaş’ta beklenen etkiyi gösterememişti.
Geçen sezon 13 karşılaşmada 4 gollük performans ortaya koyan 34 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in gönderilecekler listesinde yer aldı.
5- MITROVIC GERİ DÖNÜYOR
Dusko Tosic’in Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF’e transfer olması sonrasında Kara Kartal’ın savunmasında açık oluşmuştu.
Teknik direktör Şenol Güneş, bu transfer sonrasında Sırp savunmacının yerini geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge’e kiralanan Matej Mitrovic’le doldurmayı planlıyor.
6- YENİSİ GELİRSE NEGREDO
Geçen sezonun başında İspanya La Liga ekibi Valencia’dan takıma kazandırılan Alvaro Negredo, 4.3 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle kulübün üzerinde büyük mali yük yaratmıştı.
Tecrübeli futbolcunun menacerinden takım bulmasını isteyen yönetime Şenol Güneş’ten karşı atak geldi.
Başarılı hocanın, Negredo’nun yerine yeni bir transfer gelmeden İspanyol oyuncunun gidişine onay vermeyeceğini belirttiği öğrenildi.
7- VELİ'YE SON BİR ŞANS
Omuz bölgesindeki sakatlık sebebiyle yaklaşık 3 sezondur ameliyat üstüne ameliyat geçiren ve futboldan ayrı kalan Veli Kavlak da Şenol Güneş’in raporunda yer aldı. Kulüple 1 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönme azmini göz önünde bulunduran Şenol Güneş’in, çabasını yakından takip ettiği oyuncuyla ilgili olarak kararını yeni sezon kampı sonrasında vereceği kaydedildi.
8- GÖKHAN TÖRE KAMPA BAĞLI
Kartal’ın geçen sezon başındaki kampında dizinden sakatlanan Gökhan Töre, 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Takımla birlikte çalışmalara Şubat ayından itibaren başlayan ve ek olarak bireysel hazırlıklarını da sürdüren tecrübeli kanat oyuncusu için Şenol Güneş, kamptan sonra görüş bildirecek. Sahalara geri dönüş için gün sayan 26 yaşındaki futbolcunun son durumunu görmek isteyen Güneş, duruma göre oyuncunun gönderilmesini ya da kalmasını talep edecek.
(Fanatik)
STUTTGART, TOLGAY İÇİN TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
Almanya Bundesliga’da geçen sezonu 51 puanla 7. sırada tamamlayan Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut’la 2020’ye kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Yeni sezon planlaması doğrultusunda başarılı hocanın son 2 sezondur takibinde bulunan Tolgay Arslan’ı bu kez Beşiktaş’tan koparmayı amaçlayan Bundesliga ekibi, Siyah- Beyazlılar’ın kapısını bu hafta yeniden çalma kararı aldı.
Tecrübeli ön libero için son olarak 5 milyon Euro’luk (26 milyon TL) teklifini 7 milyon Euro’ya (37 milyon TL) yükselten Stuttgart, Siyah-Beyazlılar’dan olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmaması sonrasında gözünü kararttı.
(Fanatik)
İLK SIRADA STURRIDGE VAR
Beşiktaş geçen sezon ikinci devrede yaşadığı golcü krizinin tekrarlanmaması için işi sıkı tutma kararı aldı. Öncelikle Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta hedefe ulaşamayınca, dış pazara yöneldi. Birkaç isim için araştırmalar yapan Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alan isim ise Liverpoollu Daniel Sturridge oldu.
SATIŞA ÇIKARTILDI
Geçen sezonu West Bromich'te kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcuyu, yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine koyduğu öğrenildi. Beşiktaş, golcü oyuncunun menajeri ile görüşürken, ilk planda olumlu yanıt aldığı belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge için Beşiktaş en fazla 5 milyon euro düşünüyor.
KİRALANACAK
Liverpool bu rakamı az bulursa alternatif isimlere yönelecek olan Kartal'ın listesinde Tigres ile yollarını ayıran Andre-Pierre Gignac ile Crystal Palace'ta bekleneni veremeyen Christian Benteke'nin de bulunduğu ifade edildi. Bu iki isim arasında Benteke'nin bir adım önde olduğu ve Beşiktaş'ı kiralık formülünü devreye sokacağı kaydedildi.
(Star)
WIDMER EL YAKTI
Uzun süredir sağ bek arayan Beşiktaş'ın, Udinese'de forma giyen Silvan Widmer için araştırma yaptığı ama ortaya çıkan rakamlar sonrasında geri adım attığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların İsviçreli oyuncu için 8.5 milyon euro bonservis bedeli istenmesi üzerine görüşmeleri bitirdiği ve Widmer'i listeden çıkardığı bildirildi.
(Fotomaç)
FERNANDES İLE 3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Siyah-beyazlılarda gözler 10 numara transferine çevrilirken, gündeme gelen son isim Beşiktaş'ın eski oyuncularından Manuel Fernandes oldu. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Portekizli oyuncu, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istiyor
Rus ekibi ile yeni sözleşme imzalamayan 32 yaşındaki Fernandes'in Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Kontratın 3 yıllık olması planlanırken, yıllık ücret konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı.
(Fotomaç)
Siyah-beyazlılar ile masaya oturan Bulut, bonservisi elinde olan Yasin'in transferinde son aşamaya geldi. 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu da Beşiktaş için başta Göztepe ve Ankaragücü olmak üzere Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.
(Fotomaç)
9 MİLYON EURO'LUK KAYIP
21 milyon Euro bulunamadı… 9 milyon Euro havaya uçtu… Beşiktaş, Talisca’nın bonservisini almak için 31 Mayıs tarihine kadar bankalardan 21 milyon Euro’luk kredi aradı. Bulamadı, Talisca’nın haklarını alacak sonra menajerinin “hazırlar” dediği Çinlilere 35 milyon Euro’ya satacaktı.
Anderson Talisca’nın menajeri Carlos Leite’nin istediği 5 milyon Euro’luk “yüzde” en küçük sıkıntıydı. Çünkü sambacı da, “ya Şampiyonlar Ligi ya da Premier Lig” demişti. Yönetim de bu yüzden menajerinin “hazırlar” dediği Çinlilere satamayacağını düşündüğü için Talisca’yı almadı. Eğer transfer bitirilebilseydi; 21 milyon Euro Benfica’ya, 5 milyon Euro menajerine, 9 milyon Euro’da Beşiktaş’ın kasasına girecekti.
(Fotospor)
"KLAASSEN LENS GİBİ..."
Devre arasında Cenk Tosun’un bonservisinin bir kısmına karşılık Davy Klaassen’i göndermek isteyen Everton, bu kez de Hollandalıyı kiralamak için can atıyor. Everton’un bu hali ise Beşiktaş’ın kurmaylarının kafasını karıştırdı. 27 milyon Euro verdikleri bir oyuncudan bu şekilde kurtulmak istemenin anlamsız olduğunu düşündükleri için Cenk Tosun’la temas kuruldu. Cenk, Klaassen için “idmanlarda çok zeki bir oyuncu olduğu ortada. Bence defansif bir takım olduğumuz için bizde kendini gösteremedi. Biraz Lens’e benziyor. İçine kapanık. Çok fazla arkadaşı yok. Ben geldikten neredeyse bir ay sonra ilk kez sohbet edebildik” sözlerini kullanması dikkat çekti.
(Fotospor)
ADRIANO YENİ SÖZLEŞME İSTEDİ
Beşiktaş yönetimi ülkesine dönmek isteyen Adriano’yu Şenol Güneş’in de talebiyle elde tutmaya çalışıyor… Bunu fırsat bilen Brezilyalı sol bek ise sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin 2 yıllığına daha uzatılmasını talep etti. Hali hazırda 34 yaşındaki Adriano’yu elden çıkararak 3-4 milyon euro civarında bir gelir edebilecek olan siyah-beyazlıların Adriano konusunu çözüme kavuşturmak için Dünya Kupasını bekledikleri bildirildi.
(Fotomaç)
Beşiktaş Yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, Tigres’ten ayrılan Andre-Pierre Gignac ve Crystal Palace’la yol ayrımında bulunan Christian Benteke için tekliflerini hazırladı. Mali olarak küçülmeye gidilmesi sebebiyle ilk etapta bonservisi elinde olan isimler üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, Meksika Ligi ekibi Tigres’le 3 yıllık kontratının sonuna gelen Andre-Pierre Gignac’ı gündemine almıştı.
Bedelsiz olması sebebiyle Beşiktaş Yönetimi’nin iştahını kabartan 32 yaşındaki futbolcu için atağa kalkan Kartal, tecrübeli isimden menaceri aracılığıyla maaş beklentisini belirlemesini istedi. Fransız golcü için seneliği 3 milyon Euro’dan 2 yıllık anlaşma düşünen Kara Kartal, deneyimli ismin beklentilerini öğrenip sonrasında harekete geçecek.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR...
Siyah-Beyazlılar’ın forvet transferi konusunda hedefleri arasında yer alan son isim, Christian Benteke olmuştu.
Crystal Palace’ta geçen sezon beklenen performansın altında kalan Belçikalı golcü için menacerler aracılığıyla gelen teklife olumlu yaklaşan yönetim, kiralama konusuna sıcak baktığını iletti.
Kara Kartal, bu konuda Ada ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki futbolcunun da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı konuşuluyor.
(Milliyet)
FERNANDES BEKLEMEDE
Klaassen için Everton’la pazarlık halinde olan Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi biten Fernandes’e de çok sıcak bakıyor.
Beşiktaş ile Fernandes arasında yapılan ilk görüşmenin genel olarak olumlu geçtiği ancak 32 yaşındaki Portekizli oyuncunun 3 yıllık sözleşme istediği ifade edildi. Yetenekli futbolcuyla yıllık ücreti konusunda da henüz anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Rusya’dan ayrılmayı düşünen Fernandes sözleşmesi süresi ve yıllık ücret konusunda geri adım atmazsa transferde rota tamamen Klaassen’e çevrilecek.
(Milliyet)
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