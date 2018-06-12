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"KLAASSEN LENS GİBİ..."

Devre arasında Cenk Tosun’un bonservisinin bir kısmına karşılık Davy Klaassen’i göndermek isteyen Everton, bu kez de Hollandalıyı kiralamak için can atıyor. Everton’un bu hali ise Beşiktaş’ın kurmaylarının kafasını karıştırdı. 27 milyon Euro verdikleri bir oyuncudan bu şekilde kurtulmak istemenin anlamsız olduğunu düşündükleri için Cenk Tosun’la temas kuruldu. Cenk, Klaassen için “idmanlarda çok zeki bir oyuncu olduğu ortada. Bence defansif bir takım olduğumuz için bizde kendini gösteremedi. Biraz Lens’e benziyor. İçine kapanık. Çok fazla arkadaşı yok. Ben geldikten neredeyse bir ay sonra ilk kez sohbet edebildik” sözlerini kullanması dikkat çekti.

(Fotospor)