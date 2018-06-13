KARTAL'DAN VİETTO BOMBASI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Valencia'nın bonservisini almamaya karar verdiği Luciano Vietto için Atletico Madrid'li yöneticilerle masaya oturdu.
24 yaşındaki Arjantinli için içinde bonus barındıran ve uzun süre ödemeli 8 milyon euro'luk bir teklif sundu.
İspanyol ekibi 20 milyon euro'ya aldığı Vietto'dan kolay vazgeçme taraftarı değil ama istedikleri bir teklifi bulabilecekleri de şüpheli. Bu nedenle Orman'a hayır denilmedi ama süre istendi.
Orman, Atletico'nun bu süreçte olası teklifleri dinleyeceğini ama kendilerine evet diyeceklerine emin mesajlar gönderdi.
(Fotomaç)
PEPE DE SATILABİLİR
Sezonun sona ermesi ile birlikte Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Dusko Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan Beşiktaş, şimdilik 5 milyon Euro’yu kasasına koydu. Beşiktaş’ın Portekizli yıldız stoperi Pepe’ye Çin’den yapılan 8 milyon Euro’luk teklifi reddeden Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası sonrası tecrübeli stoperin fiyatının artacağını düşünüyor.
Öte yandan Pepe ile birlikte Portekiz Milli Takımı forması altında Rusya’da boy gösterecek olan Ricardo Quaresma da, Beşiktaş’ın yüksek gelir beklediği bir başka isim. Yıldız futbolcu için Mayıs ayında Katar ve Çin kulüplerinin 10 milyon Euro’nun üzerindeki teklifleri basına yansımıştı. Beşiktaş, iki oyuncunun olası satışından 20 milyon Euro civarında bir gelir hedefliyor.
Siyah-beyazlı yönetimin yüksek bonservis bedeli beklediği isimler arasında Oğuzhan ve Tolgay da bulunuyor. Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme uzatan Tolgay Arslan’a başta İtalyan ekibi Roma olmak üzere, Almanya’nın Stuttgart kulübünün ilgisi bulunuyor. Beşiktaş’a 4 yıllık imza atmasına rağmen sözleşmesi henüz KAP’a bildirilmeyen Oğuzhan Özyakup için de menajerler sıkı bir çalışma yürütüyor. Futbol hayatını Avrupa’da sürdürmek isteyen Milli futbolcu, 8-10 milyon Euro’luk tekliflerde satılacak.
(Fanatik)
ABOUBAKAR'DA SON DURUM...
Beşiktaş Aboubakar defterini yeniden açtı. Siyah-Beyazlı takımda önceki sezon kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Yönetim Porto ile temasa geçerek Aboubakar'ın bir sezon kiralanması teklifinde bulundu.
Porto'nun transfer politikası doğrultusunda satılması planlanan Kamerunlu futbolcunun kiralanma teklifi Portekiz kulübü tarafından kabul edilmedi. Porto, Aboubakar'ı ancak satabileceğini bildirdi.
Beşiktaş Yönetimi Aboubakar'ı yüksek maliyeti nedeniyle satın almaya sıcak bakmıyor. Ancak Negredo ve Vagner Love'un satılması durumunda Aboubakar'ın bonservisiyle alınması gündeme gelecek.
Porto'nun Aboubakar konusundaki tavrına rağmen yönetimin önümüzdeki günlerde Kamerunlu futbolcu için yeni bir teklif sunması bekleniyor. Aboubakar'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
(Takvim)
KLAASSEN'DE SORUN KİRALAMA SÜRESİ
Beşiktaş’ın istediği Everton’ın Hollandalı orta saha oyuncusu Klaassen’in, bu transfer döneminde Siyah-Beyazlı kulübe katılacağını iddia edildi. SKY Sport, Beşiktaş’ın bu oyuncu dışında orta sahada değerlendirmek istediği başka alternatifler bulunmasına rağmen Teknik Direktör Şenol Güneş’in Klaassen’e daha sıcak baktığını öne sürdü. İngiliz basınında yer alan haberlerde iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği, sadece kiralama süresi konusunda anlaşmazlık olduğu da vurgulandı.
TALİSCA MODELİ UYGULANSIN
Beşiktaş, Hollandalı oyuncuyu Talisca’da uyguladığı yöntemle kiralamak istiyor. Yani anlaşmanın 2 yıllık olmasını ve satın alma opsiyonu içermesini talep ediyor. Siyah-Beyazlılar oyuncunun parlaması ve başka bir kulübe gitmesi halinde de satıştan pay alma planı yapıyor. Everton ise bir çok şarta ‘Evet’ demesine rağmen sadece kiralama süresinin 2 yıl olmasına itiraz ediyor. Klaassen’in Türkiye’de 1 yıl kaldıktan sonra geri dönmesini istiyor.
CENK TOSUN DA ARACILIK EDİYOR
Ronald Koeman döneminde 23.6 milyon euro bedelle satın alınan Hollandalı oyuncu, Ajax’ta gösterdiği performansın çok uzağında kalmıştı. Klaassen de oynayabileceği bir takıma gitmek ve gelişimini sürdürmek istiyor. Beşiktaş’tan Everton’a giden takım arkadaşı Cenk Tosun’un da Davy Klaassen’i, Siyah-Beyazlı kulübe gitme konusunda teşvik ettiği de öne sürülüyor.
(Akşam)
BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF HALİL
Yeni sezon öncesinde hem kadrosunu güçlendirip hem de gençleştirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın son olarak gündemine yeni bir isim aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Halil Akbunar’ı listesine eklediği bildirildi.
Menajerler aracılığıyla önerilen genç futbolcu için harekete geçen Beşiktaş’ın, 1.5 milyon Euro’luk teklifle İzmir ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Sol kanat hattına ek olarak sağ bölgede de forma giyebilen Halil’in de Siyah-Beyazlılar’a transferi konusunda istekli olduğu bildirildi.
Geçen sezon Göztepe’yle 31 lig maçına çıkıp 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın, ilk teklifinin kabul edilmemesi halinde takas formülünü de devreye sokabileceği konuşuluyor. Bire birde oldukça etkili bir futbolcu olan Halil, hızlı görüntüsüyle de kanatlarda oldukça etkili olmasıyla biliniyor.
(Fanatik)
ATIBA ÜLKESİNE GİTTİ
Siyah-Beyazlılar’daki 5 sezonluk macerasının ardından kulüple olan sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson, yeni kontrat görüşmelerinin uzamasının ardından ülkesine döndü.
Kanada’da menaceri ve Beşiktaş Yönetimi’nin orta yolu bulmasını bekleyen 35 yaşındaki ön libero, 1.5 milyon Euro’dan 1 yıllık anlaşma talep ediyor. Kulübün de bu rakamı 1 milyon Euro’ya indirmeye çalıştığı kaydedildi.
(Fanatik)
RAFAEL'İN ALTERNATİFİ KARSDORP
Beşiktaş'ta sağ bek transferi için görüşmeler sürerken Rafael ve kulübü Lyon ile ilk temasın olumlu geçtiği öğrenildi.
Brezilyalı sağ bekin Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ve Beşiktaşlı yöneticilere prensipte evet dediği öğrenilirken, Lyon ile görüşmeler ise sürüyor.
LYON ŞARTLARI ZORLUYOR
Fransızlar 5 milyon euro bonservis bedeli isterken; siyah beyazlılar, Lyon'un da satmak istediği oyuncunun bonservis bedelinde indirim istedi.
Beşiktaş, Rafael transferini resmiyete dökmek için Lyon'la son görüşmeleri yapıyor. 27 yaşındaki sağ bekin Lyon'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
KARSDORP SÜRPRİZİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in mutlaka yeni oyuncu alınmalı dediği sağ bek mevkii için de çalışmalarını devam ettiren transfer komitesi arayışlarını sürdürüyor.
Maliyeti göz önüne alındığında Roma'nın 1 yıl kiralamak istediği Rick Karsdorp da adaylar arasına girdi. 23 yaşındaki Hollandalı yıldız, 2017'de Feyenoord'dan Roma'ya transfer olmuştu.
(Fotomaç)
SANTRFORA 2 ADAY...
Mali olarak küçülmeye gidilmesi sebebiyle ilk etapta bonservisi elinde olan isimler üzerine yoğunlaşan Beşiktaş, Meksika Ligi ekibi Tigres'le 3 yıllık kontratının sonuna gelen Andre-Pierre Gignac'ı gündemine almıştı.
Bedelsiz olması sebebiyle Beşiktaş Yönetimi'nin iştahını kabartan 32 yaşındaki futbolcu için atağa kalkan Kartal, tecrübeli isimden menajeri aracılığıyla maaş beklentisini belirlemesini istedi.
Fransız golcü için seneliği 3 milyon Euro'dan 2 yıllık anlaşma düşünen Kara Kartal, deneyimli ismin beklentilerini öğrenip sonrasında harekete geçecek.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR...
Siyah-Beyazlılar'ın forvet transferi konusunda hedefleri arasında yer alan son isim, Christian Benteke olmuştu.
Crystal Palace'ta geçen sezon beklenen performansın altında kalan Belçikalı golcü için menacerler aracılığıyla gelen teklife olumlu yaklaşan yönetim, kiralama konusuna sıcak baktığını iletti. Kara Kartal, bu konuda Ada ekibinden gelecek cevabı bekliyor.
Kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki futbolcunun da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı konuşuluyor.
(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ, TRANSFERDEN 10 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR
Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği oyuncuların satışından yaklaşık 10 milyon euro gelir bekliyor. Yönetimin satarak 10 milyon euro'luk kaynak yaratmak istediği isimler; Negredo, Love, Aras, Boyko ve Veli olarak öne çıkıyor. Pepe için İkinci Başkan Ahmet Çebi, Başkan Fikret Orman'ı ikna etmeye çalışırken; yönetim ise Vida, Töre, Lens, Larin ve Mitrovic'in satılmasını istemiyor.
(Fotomaç)
LOKOMOTIV, FERNANDES'İ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Manuel Fernandes'i hocası Yuri Semin bırakmak istemiyor. Kulübün, Fernandes ile yeni bir sözleşme yapmayı düşünmediğini öğrenen Lokomotiv Moskova antrenörü Semin, duruma tepki göstererek Portekizli yıldızın takımda tutulması gerektiğini kulüp yetkililerine bildirdi.
(Fotomaç)
YENİ SANTRFOR İÇİN 5 KRİTER
Negredo gibi “menajer” Vagner Love gibi “panik” transferi yapmak istemeyen yönetim eldeki tüm adayları teknik ekibe her yönüyle kıyaslatıyor. Şenol Güneş ve ekibi önüne getirilen isimleri 5 kıstas üzerinde eliyor.
1- Bitiricilik. Havadan ve yerden etkinlik.
2- Gerektiğinde kanatlarda da oynayabilme.
3- Ceza sahasında hareketlilik.
4- Takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlama.
5- Sırtı dönük oynama yeteceği ile takımı önde tutabilme.
(Fotospor)
YÖNETİMİN GÖZÜ ORIGI VE STURRIDGE'DA
Hem Şenol Güneş hem de yönetim aynı hataya düşmemek için ince eleyip sık dokurken önlerine gelen Julián Quiñones (Lobos 13 maçta 7 gol), Michael Krmencik (Plzen 24 maçta 16 gol), Albian Ajeti (Basel 31 maçta 17 gol) gibi isimlere; “iyi istatistikler” ve “önemli scouting” raporlarına rağmen mesafeli yaklaşıyor.
Elde Larin varken ikinci bir riske girmemek için Divock Origi, Daniel Sturridge gibi taraftarı da memnun edecek isimler peşinde koşuyor.
(Fotospor)
FİKRET ORMAN, NEGREDO İÇİN İSPANYA'DA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, İspanya’ya gitmesi, “Yardımcı antrenör olarak Guti’ye teklifte bulunacağı” iddialarını gündeme getirmişti. Ancak Beşiktaş yönetimine yakın kaynaklar, Orman’ın Guti’yle görüşme bahanesiyle İspanya’ya gittiğini asıl amacının Negredo’yu satmak olduğunu bildirdiler. Orman, geçen sezon bekleneni veremeyen İspanyol oyuncunun bazı talipleriyle görüşmeler yapacak.
GÜNEŞ DE İSTEMİYOR
Beşiktaş’ta 4 milyon 350 bin euro ile en yüksek transfer ücretini alan oyunculardan biri olan Negredo’nun elden çıkartılması Siyah-Beyazlı yönetimi mali açıdan çok rahatlatacak. Teknik Direktör Şenol Güneş de Negredo’nun takımda kalmasını istemiyor. İspanyol oyuncu da bir kulüp bulması halinde ayrılığa sıcak bakıyor.
(Akşam)
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