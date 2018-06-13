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TALİSCA MODELİ UYGULANSIN

Beşiktaş, Hollandalı oyuncuyu Talisca’da uyguladığı yöntemle kiralamak istiyor. Yani anlaşmanın 2 yıllık olmasını ve satın alma opsiyonu içermesini talep ediyor. Siyah-Beyazlılar oyuncunun parlaması ve başka bir kulübe gitmesi halinde de satıştan pay alma planı yapıyor. Everton ise bir çok şarta ‘Evet’ demesine rağmen sadece kiralama süresinin 2 yıl olmasına itiraz ediyor. Klaassen’in Türkiye’de 1 yıl kaldıktan sonra geri dönmesini istiyor.