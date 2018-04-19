Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş’in, Ricardo Quaresma’yı ilk 11’e alıp almama konusunda tereddütleri var. Vodafone Park’ta oynanan kupanın ilk ayağında kırmızı kart gören ve daha sonra PFDK tarafından 5 maç ceza alan Q7’nin yine aynı tip gerginliğin içine girebileceğinden korkan Güneş’in bu nedenle Lens’i oynatabileceği kaydedildi. Öte yandan tecrübeli teknik adamın, Talisca’nın yerine Oğuzhan’ı da ilk 11’de oynatabileceği öğrenildi.

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