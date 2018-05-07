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Ndiaye, sezon ortasında da 16 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Stoke City'ye satılmıştı. Ancak Stoke, ligde çok kötü bir grafik çizdi ve küme düştüler. Premier Lig sevdasıyla Ada yolunu tutan Ndiaye de büyük bir şok yaşadı.