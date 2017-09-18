Beşiktaşlı Adriano sakatlandı

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşanan sakatlık moralleri bozdu. Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, sağ bek olarak başladığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

Maçın 35. dakikasında sakatlanan Adriano, bu sakatlığın ardından kendini denedi ama sakatlığı düzelmeyince 40. dakika kenara geldi ve yerini Necip Uysal'a bıraktı. Brezilyalı oyuncunun adalesinde çekme olduğu belirtildi.

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