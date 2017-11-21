Beşiktaşlı futbolcuların tur sevinci

PEPE: "BU AİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, "Çok mutluyum. Bir üst tura yükselmek çok güzel. Maça iyi başlamadık. İkinci yarı hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük. İkinci yarıda oyun planımıza sadık kalarak istediğimiz sonucu aldık. Tosic ve Medel ile iyi bir maç çıkardık. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.
QUARESMA: "HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİNE ULAŞTIK"
Bu sezonki performansıyla taraftarların en beğendiği oyunculardan biri olan Ricardo Quaresma, "Mutluyum. Hedeflerimizden bir tanesine ulaştık. Daha birçok hedefimiz var. Hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz. Porto'ya da bundan sonrası için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
TOLGAY: "TUR ATLAMAYI HAK ETTİK"
Son dönemdeki performansı ile Oğuzhan Özyakup'tan formayı kapan Tolgay Arslan, "Herkesi tebrik ediyorum. Bu kulvarda iyi maçlar çıkardık. Hak ettik tur atlamayı. Taraftarlarımızla başardık. Mücadeleden vazgeçmedik. Özellikle ikinci yarı iyi oynadık. Üç puanı hak ettik. Agresif oynamaya çalıştım. Son dakikalarda riske girmedik" açıklamasında bulundu.
CENK: "BU ARENA, EN İYİLERİN OLDUĞU YER"
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, "Çok mutluyum. Gruptan çıkmak istiyorduk ve bunu başardık. Birinci olarak gruptan çıkmak çok güzel. Arkadaşlarımı kutluyorum. Kazansaydık daha iyi olacaktı. İkinci yarı çok iyi oynadık. Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu arena en iyilerin olduğu yer. Gol pozisyonunda kendim vurabilirdim ama Talisca'nın boş olduğunu gördüm, o da boş kaleye gönderdi topu" diye konuştu.
TALISCA: "ÖZEL ANLAR YAŞADIK"
Son olarak Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca söz alırken, Brezilyalı yıldız oyuncu, "Çok mutluyum. Özel anlar yaşadık. Takım halinde bu seviyeye geldik. Bundan sonra lige odaklanmalıyız. Cenk ile birbirimizi iyi tanıyoruz. Gol anında benim boşta olduğumu gördü ve ben de golü attım. Her gün çok sıkı çalışıyorum" dedi.
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