Hırvatistan'ın, FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'yı penaltı vuruşlarında mağlup ederek yarı finale çıktığı maçta 1 gol atan, seri penaltılarda ise hata yapmayan Domagoj Vida sosyal medyada gündem oldu. İşte Hırvat stoper hakkındaki yorumlar:
"Vida gol atıyor, Fikret Orman TT oluyor"
"Oğuzhan 150 milyon out, Vida 150 milyon in"
"Ovuşturun elleri, Vida 150 milyon euro..."
"Vida 150 milyon falan değil, 25 milyon euro'ya tamamdır o iş"
"Bu Domagoj Vida zaman zaman yedek oturdu Beşiktaş’ta... Yorumsuz.."
"Vida, Beşiktaş kariyerinde Şenol Güneş’ten daha çok Fikret Orman’ı mutlu etti."
"Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi para kazanamayacak diye üzülürsün, bedavaya aldığın Vida çıkar Dünya Kupası'nda harikalar yaratıp tüm zararını karşılar."
"Beyler, Vida'nın Değerini 999 milyon euro olarak günceller misiniz?"
Fikret Orman, Hırvatistan Teknik Heyeti'nden daha mutludur. "
"Kim ne derse desin, Fikret Orman ve transfer komitesi futbolcu al, sat, kazan dengesini muhteşem yapıyorlar"
"Kazanan yine Fikret Orman oluyor her maçın sonunda."
"Dinamo Kiev: Biz bittik, Fikret Orman bitirdi bizi..."
"Vida, Beşiktaş tarihinin en kazançlı yatırımı olarak tarihe geçecek."
"Yarı finalde İngiltere var. İngiliz takımları seyredecek. Bir gol de o maçta atarsa kesin 100 milyon euro'ya satar başkan Vida'yı..."
"Gecenin kazananı Beşiktaş oldu."
"Yaz kızım! Vida'nın bonservisinin 50 milyon euro artmasına, Beşiktaş'ın bir transferden daha kârlı çıkmasına, Fikret Orman'ın keyiften dört köşe olmasına..."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.