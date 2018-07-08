Beşiktaşlı Vida sosyal medyayı salladı

FIFA 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, penaltı vuruşları sonunda ev sahibi Rusya'yı 6-5 yenerek yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. Maçın 101. dakikasında Hırvatistan'ı öne geçiren golü atan Beşiktaşlı Domagoj Vida, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu