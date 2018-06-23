Beşiktaş'ta Tosic'ten sonra bir başka stoper Domagoj Vida da ayrılma sürecinde... Sabah'ta yer alan habere göre İngiliz kulüplerinin takibinde olan Hırvat stoper için de ilk resmi teklif geldi. Everton, Fulham ve West Ham United derken, bir başka Premier Lig ekibi Leicester City 12 milyon Euro ile Hırvat stoper için ilk teklifi yapan kulüp oldu. Bununla birlikte Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi Hırvat stoperin daha yüksek bir bonservisle satılması düşüncesinde.

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'a Dinamo Kiev'den bonservis bedelsiz gelen 29 yaşındaki Vida siyahbeyazlılarda 18 resmi maça çıktı. Arjantin karşısında 90 dakika sahada kalan ve 3 kritik uzaklaştırma yapan Vida, boşta kalan 5 topu ise rakiplerinden önce aldı. Arjantin'in bir şutunu da kesen Vida, benzer bir performansı Nijerya karşılaşmasında da sergilemişti.

RAFAEL ELDE, ISRAR LANG'DA!

Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve Başkan Fikret Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı. Basel'in Lang için istediği bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşması durumunda İsviçreli sağ bek için bütün imkanlar seferber edilecek.