Ağaçlık alanda kıstırıldılar

Habertürk Gazetesi Muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan PKK kamplarına yönelik operasyonlarını yoğunlaştırıp Kandil'e doğru yürüyüş devam ederken, yurt içindeki teröristlere karşı da operasyonlar devam ediyor.



Türk güvenlik güçleri, Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki bulunan ağaçlık alanda terör örgüt mensuplarının olduğu istihbaratı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. SİHA'ların da katıldığı operasyonda, 8 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerin arasında, sözde Botan bölgesi cephane birim sorumlusu Yakup Zeybek ile Rezzak Ulaş, Dikjar Hazar, Hişyar Bayar, Ferhat Ökten ve Ayat Mahmut'ın da bulunduğu belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, öldürülen iki teröristin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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