HT Magazin'de yer alan habere göre, çalışmalara başladıklarını belirten ancak seslendireceği şarkıları sır gibi saklayan Demir, “Her biri benim mihenk taşlarım. Bu proje için inanılmaz heyecanlıyım, sürprizlerle dolu güzel bir albüm geliyor. Adını ‘Mihenk’ koyduk” dedi.

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