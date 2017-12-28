Posta’nın haberine göre, Betül Demir, Sivasspor forması giyen Ergin Keleş ile geçtiğimiz haziran ayında flört etmeye başlamıştı.

Demir, "Karşıma kitap okuyan, müze gezen bir erkek çıksın diye dua ediyordum. Kabul oldu" açıklamasını yapmıştı. Ancak bu ilişki 7 ayda bitti.



Yeni albümü 'Esas Duruş' için imza günü düzenleyen güzel şarkıcı, "2018'de aşk istiyorum" şeklinde konuştu.



betül demir

Ergin Keleş