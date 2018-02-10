9 aylık kızı Azra'nın henüz 6 günlükken yaptığı dışkının normalden farklı olduğunu görüp doktora başvuran Sabriye Sağır (26) dikkati sayesinde yavrusunun hayatını kurtardı. İHA'nın haberine göre, dışkıdaki beyazlığın safra yolları yokluğundan kaynaklandığı ve karaciğer sirozuna yol açtığı anlaşılınca, baba Veli Sağır'dan (42) minik Azra'ya karaciğer nakli yapıldı.
Giresun'da yaşayan kuaför Sabriye Sağır ile fitness antrenörü Veli Sağır'ın kızları Azra geçen yıl 16 Mayıs'ta dünyaya geldi. Çift büyük mutluluk yaşarken, anne Sağır'ın gözünden kızının dışkısındaki değişiklik kaçmadı. Dışkının beyaz macun gibi olduğunu fark eden Sağır çifti henüz 6 günlük olan Azra'yı hemen devlet hastanesinin acil servisine götürdü. Bebeğin kakasındaki beyazlığın anne sütünden kaynaklanmış olabileceği, enfeksiyon kaptığı söylenirken, bununla yetinmeyen çift bu kez çocuk hastanesine başvurdu. Sarılık başlayan bebeğin safra kanallarının olmama ihtimali bulunduğunu belirten doktoru Azra'yı Trabzon'a sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucu Azra'ya "bilier atrezi" denilen doğuştan safra yolları yokluğu tanısı koyuldu. 33 günlükken safra yolu açmak amacıyla kazai operasyonuna alınan Azra bebeğe nakil kararı verildi. 4 aylarını Trabzon'da hastanede geçiren aile bu kararla büyük üzüntü yaşarken, hem doktorların önerisi hem de internette yaptıkları araştırma sonucunda nakil için İzmir'e geldi ve Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu baba Sağır'ın uygun verici olduğu saptanırken, bebek için operasyon hazırlıkları başladı. Geçen 15 Kasım'da minik Azra ile baba Sağır, Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından nakil ameliyatına alındı. Başarıyla tamamlanan nakil sonrasında minik Azra yeni bir hayata başladı.
"Hala panik olup alt bezinin fotoğraflarını çekiyorum"
Dikkati sayesinde kızını nakle götüren hastalığa erken tanı koyulmasını sağlayan anne Sağır, "Kızımın kakasındaki değişikliği fark ettiğimde 'süt kesiğidir, normal, geçer' dediler. Hatta ilk başvurduğum hastanede de aynısı dediler. Ama bu kakadan şüphelendim, gözlerindeki sarılık da geçmiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kakadaki farklılığın bizi nakle götüreceği hiç aklıma gelmemişti. Kazai operasyonu yapıldığında da karaciğer naklinin kaçınılmaz olduğu söylendi. Kızımla doğduğundan beri hastanelerdeyiz. Çok kötü günlerdi, hala panik olup alt bezinin fotoğraflarını çekiyor, doktorlarımıza soruyorum. Çok şükür kızım şimdi sağlıklı, keyifli, onunla her şeye baştan başlayabiliriz. Çok mutluyuz. Çocuklarındaki değişikliği en çok anneler fark eder, dikkati çok önemli" diye konuştu.
"Hastalığın adını bir ayda anca telaffuz edebildim"
Kızına koyulan bilier atrezi tanısını bir ayın sonunda telaffuz edebildiğini belirten baba Sağır ise şöyle konuştu:
"Nakil için verici olabileceğim söylendiğinde tansiyon sorunum çıktı, diyet yaparak 90 kilodan 75 kiloya düştüm. Çok şükür ki kızıma donör olabildim. Her annenin babanın yapacağı şeyi yaptım. Azra zaten benim bir parçamdı. Ona ikinci kez hayat verdik. Allah bu durumda olanların yardımcısı olsun. Hastalık nadir görülüyor, diye biliyorduk ama buraya gelince hiç de öyle az olmadığını gördük. O yüzden anne babaların çocuklarını çok iyi izlemeleri gerekiyor. Kızımın hastalığı olan 'bilier atrezi'yi tam bir ay boyunca doğru telaffuz edemedim ama bu geçen süre içerisinde şimdi bildiğim tek hastalık 'bilier atrezi'. Zor bir dönemdi ama çok şükür atlattık."
"Anne babalar dikkat"
Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, Azra'nın ve babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Kılıç, şunları söyledi:
"Azra'da doğuştan safra yolları yokluğundan karaciğer sirozu gelişmişti. Bu nedenle nakil yaptık. Maalesef bilier atrezi bebekleri karaciğer nakline götüren nedenlerin ilk sırasında yer alıyor. O nedenle uzayan sarılık ve beyaz, macun kıvamında kaka belirtilerinden biri, bu durumun anne babaların dikkatinden kaçmaması da çok önemli" dedi.
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