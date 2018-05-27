Beyaz et üreticileri kendine tesis alıyor

Habertürk’ün “Duran tavuk” başlığıyla gündeme getirdiği ve tavuk üretimini yüzde 80 azaltan üreticiler ile firmaların sözleşme krizini aşma çabaları sürerken, Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) büyük bir entegre tesis almak için harekete geçti. Daha önce kapanan bir entegre tesisin sahibiyle görüşmeler başladı. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı İrfan Sarı, tesiste incelemelerde bulundu. Tesis, çift vardiyada günlük 160 bin piliç kesimi yapabilecek ve yaklaşık 350 tonluk piliç eti üretilecek.

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Doğu Marmara Bölgesi’ndeki tüm üreticiler dilediklerinde buraya piliç verebilecek. Bölgesel üretimin en fazla yüzde 35’i bu tesise alınacak. Sistemde kapasite artırımı üretim anlamında maksimum yüzde 25 oranında olabilecek. Eğer bu artış yetersiz gelirse yeni bir tesis alımı ya da yapımı söz konusu olacak. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Yetiştiricileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, “Eğer firmalarla sözleşme istediğimiz şekilde imzalanamazsa kendi tesisimiz hazır olacak. Vatandaşımız direkt üreticiden ürün alabilecek” dedi.