Beyaz Saray "Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Birleşik Irak'ın DEAŞ'ı yok etmesini umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz" dedi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Barzani, tüm uyarılara rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin karşı çıktığı, Irak Federal Mahkemesince "anayasaya aykırı" bulunan referandum kararından geri adım atmadı. Barzani'yi kanun dışı kararından vazgeçirmek için yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı.

Erbil yönetimi, tartışmalı referandum gününe kadar merkezi hükümet, BM ve uluslararası toplumdan her seviyede gelen uyarıya kulak tıkadı.