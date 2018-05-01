Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin ABD yönetimi yetkilileriyle görüşmelerde Başkan Donald Trump'dan defalarca "aptal" diye bahsettiği, kendisi olmasa "felaket yaşanacağını" savunduğu bildirildi.

NBC News kanalının Trump döneminde görev almış yetkililere dayandırdığı haberde, John Kelly'nin kendisini kurtarıcı gibi sunup Başkan'a hakaret eden yorumlarıyla çevresindekilerin moralini bozduğunu, Kelly'nin Trump için "aptal" kelimesini çok defa kullandığını duyduklarını belirttiler.

Kelly ise iddialar hakkında "Tam bir saçmalık. Başkan ile herkesten fazla vakit geçiren benim. Çok samimi ve güçlü bir ilişkimiz var. O benim nerede durduğumu bilir, bu haberin tam bir saçmalık olduğunu ikimiz de biliyoruz" dedi.

Trump da bu iddialar hakkında tweet atarak, "Yalan haberler saçma yalan yanlış hikayeler üretiyor ve ismi verilmeyen kaynaklara dayandırılıyor. Beyaz Saray'da işler çok pürüzsüz" dedi.

ABD basınında, "Tillerson’ın yaz aylarında istifasını verdiği fakat Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kendisini ikna ederek görevi başında kalmasını sağladığı" ileri sürüldü. NBC News ise Tillerson’ın Pentagon’daki bir toplantıda Trump'a "moron" dediğini iddia etmişti.

Rex Tillerson'ın kendisinden "moron" diye bahsettiğini öğrenen Trump, kısa süre sonra onu dışişleri bakanlığı görevinden almıştı.

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