Beyoğlu Belediyesi ve İBB Spor İstanbul işbirliğiyle Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize edilen “Beyoğlu Kadınlar Koşusu”, dün yapıldı. Gazete Habertürk'teki habere göre; koşu öncesi eğitmenler, Hasköy Etkinlik Alanı’nda sporculara ve vatandaşlara antrenman yaptırdı.

Yarış, Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın gongu çalmasıyla başladı. 3 kilometre koşan vatandaşlar, yarım saatte bitiş çizgisine ulaştı. Yarışı Damla Çelik kazandı.

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