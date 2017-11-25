Bielsa Şili'ye onun için gitmiş

Lille yönetimi, teknik direktör Marcelo Bielsa’nın kulüpten habersiz olarak Şili’ye uçtuğunu öğrendikten sonra Arjantinli teknik adamın görevine sınırsız süre el koymuştu. Ancak bu yolculuğun arkasında trajik bir hikayenin olduğu ortaya çıktı. Arjantinli hocanın, ölüm döşeğindeki arkadaşını son kez görmek için Şili’ye gittiği ifade edildi.

Marcelo Bielsa