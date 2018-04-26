Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı, “büyüklere oyuncaklar” konseptiyle 2.’si düzenlenecek Big Boyz Festival, meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunacak.

Rock müziğin hit isimleri Teoman ve Fatma Turgut, dünyanın en iyi DJ’lerinden biri olarak gösterilen DJ Burak Yeter ve “Move On” parçasıyla dünyaca tanınan Deeperise’ın dev konserleri, nefes kesen macera dolu aktiviteler, hobiler, alana özel dizayn edilen keyifli alışveriş noktaları, çılgın partiler, kick boks gösteri maçları ile şaşırtıcı ve unutulmaz iki gün sizleri bekliyor. Üstelik DJ Burak Yeter, 5 Mayıs olan doğum gününü de festivalin ilk günü Big Boyz misafirleriyle birlikte kutlayacak.

Süper otomobilleri deneyimleme şansı!

107 yıllık geçmişiyle klasik otomobil tutkunlarının ikonu olan London Morgan, Mercedes X Class ve dev arazi araçları festival alanının çekim merkezleri olacak.

İlgi alanlarında kendisine rol model aldığı usta isimleri dinleyebilme fırsatı yakalayacak olan ziyaretçiler, sadece deneyim değil ‘yaşatma’ amaçlı workshop’lara katılabilecek. Festival konukları dev konserler, alana özel dizayn edilen keyifli alışveriş noktaları, dansa doyacakları partiler, kick boks gösteri maçları, heyecan dozu yüksek motosiklet şovları ile şaşırtıcı ve unutulmaz bir gün yaşayacaklar.

Enduro eğitimleri, drone yarışları, paramotor gösterileri…

Sektörün önde gelen markalarını ve hobi severleri tek çatı altında toplayan Big Boyz Festival’de bu yıl, en keyifli ve heyecanlı macera – aksiyon oyunlarından biri olan Airsoft da yer alacak. Enduro, golf ve binicilik eğitimlerinden balta atmaya, zipline ve insan sapanından tohum takas şenliğine, paramotor gösterilerinden elektrikli bisiklet deneyimlemesi ve drone yarışmalarına kadar adrenalinin zirve yapacağı birçok etkinlik yine Big Boyz Festival’de olacak.