Bilim insanları Mars yüzeyinde buzul tabakalar buldu

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yürüttüğü araştırma kapsamında Mars'ın yüzeyinde buzul tabakaları keşfeden bilim insanları, buzulların Mars'a yerleşecek ilk insanlar için kritik bir su kaynağı olabileceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Mirror gazetesine konuşan araştırma lideri Colin Dundas, "Bir süredir Mars yüzeyinde buz olduğunu biliyorduk fakat buzun gezegen üzerinde yaşanabilirlik sağlayıp sağlayamayacağı bilim toplumunda uzun bir süredir tartışma konusuydu" dedi.

Araştırmacılar, üç Mars yılı öncesinde alınan görüntüleri analiz ederek, buz tabakalarının erozyon tarafından oluştuğunu ve buzulların kutuplara bakan dik yamaçlardaki sekiz ayrı yerde bulunabileceğini söyledi. Sekiz bölgenin de az miktarda krater oluşturması sebebiyle buzulların yeni oluşmuş olabileceğini söyleyen Dundas, "Bu görüntülerle Mars'taki buz tabakalarının oldukça sığ derinliklerde başladığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, jeolojik olarak yakın geçmişte Mars'ta kar örtüsü bulunduğu teorisini destekliyor" dedi.

Araştırmacılar, buzul tabakaların Mars'taki gelecek görevler için yararlı bir su kaynağı olabileceğini düşünüyor.

nasa

mars

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER