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Bill Gates'in genç kadına yazdığı mektup şöyleydi:

“Duydum ki kedileri seviyormuşsun, işte bu yüzden bu kış, bulabildiğim en büyük kediye sarılarak geçirmekten keyif alacağını düşündüm. Bizim evde biz daha çok Pusheen'in kız kardeşinin hayranlarıyız, işte bu yüzden sana Stormy oyuncağı ve yanında birkaç ürün daha aldım.