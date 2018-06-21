BİM'de bu hafta pek çok üründe indirim fırsatı var. 22 Haziran'dan (yarın) itibaren BİM raflarında satışa sunulacak indirimli ürünler arasında su sebili, Hometech tablet, Oyuncu Mouse Rival 110 Optik Steelseries, Smart saat, davlumbaz gibi ürünler öne çıkıyor. Bunların yanında pek çok küçük mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünlerinde indirimli şekilde BİM mağazalarında yer alacak. İşte BİM 22 Haziran indirimli ürünler...

22 HAZİRAN BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

60 litre termos 129 TL

Katlanır masa 29 TL

Lisanslı çocuk salıncak 39,90 TL,

Bahçe hortumu 34,50 TL,

Piknik ve plaj örtüsü 9,90 TL,

Kilim minder 4,95 TL

Çift kişilik yatak örtüsü 89,90 TL

Soley çift kişilik çarşaf 19,90 TL,

Soley tek kişilik çarşaf 17,90 TL,

Polo yaka erkek tişört 27,50 TL,

Baskılı kız erkek çocuk tişört 7,50 TL,

Erkek spor şort 27,50 TL,

Lisanslı çocuk külotlu çorap 5,95 TL,

Banyo ve plaj havlusu 9,90 TL

Su sebili 275 TL

Blender seti 99,90 TL

Hometech tablet 249,90 TL

Lav kahvaltılık servis tabağı 1,25 TL,

Şeffaf sürahi 11,90 TL,

Oyuncu Mouse 139 TL

Smart saat 79 TL

Davlumbaz 129 TL

Ne plastik mutfak ürünleri her biri 2,50 TL

BİM 22 Haziran Aktüel ürünleri aşağıdaki katalogdan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.