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Bakır, 900'e yakın kene türü olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Bunların çok azı bu virüsü taşıyabiliyor. En sık karşılaşılan da hyalomma marginatum marginatum'dur. Çok az olsa da diğer kene türlerinde de bu virüs bulunuyor.