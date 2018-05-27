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DHA'nın haberine göre, Erdoğan, kendisini davet eden bir ailenin yanına giderek, bir süre sohbet ederken bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.