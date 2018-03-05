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İşe ilk başladığında "Git evinde yemek yap, ne işin var senin, bunlarla niye uğraşıyorsun" diyenler olduğunu anlatan Durhan, sonra insanların alıştığını aktardı.Evli ve bir çocuk annesi olan Durhan, erkek yoğunluğun çok olduğu bir sektörde çalışmasına rağmen eşinin işiyle ilgili kendisine çok karışmadığını söyledi. Durhan, iş ve aile hayatını bir arada götürmenin zorluğuna işaret ederek, şunları kaydetti: