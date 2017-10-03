Bir dönemin çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor?

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Onlar çok değil daha 5 ya da 10 yıl önce ekranda çocuk oyuncu olarak tanındılar. Rol aldıkları dizileri milyonlarca kişi izledi. Aradan zaman geçti, bazıları büyüdü ve oyunculuk kariyerini sürdürmeye karar verdi bazıları da hayatta bambaşka yollara yöneldi.