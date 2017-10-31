Recycling Group Kastaş Kağıt Abraaj biletall.com
İş-Yaşam

Bir günde iki yabancı satışı! Biri Avrupa'dan biri Körfez'den

Türk ekonomisine yabancı ilgisi devam ediyor. Avrupalı ambalaj devi Hamburger Recycling Group Kastaş Kağıt'ı, Körfez sermayesinin en büyük fonlarından Abraaj da biletall.com'u satın alıyor

31 Ekim 2017 Salı, 02:06:45 Güncelleme: 02:06:45
Son dönemde sayıları artan satın alma ve birleşme haberlerine aynı günde iki tane daha eklendi. Bunlardan ilki, geçtiğimiz günlerde Kütahya'ya 1 milyar liralık fabrika kuracağını açıklayan Avrupa’nın en büyük ambalaj şirketlerinden Avusturyalı Prinzhon'a bağlı Hamburger Recycling Group. Şirket, İzmir merkezli Kastaş Kağıt'ı almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Kurul'dan onayın çıkmasının ardından Kastaş'ın yeni sahibi Avusturyalı şirket olacak. 
 
İKİ FABRİKASI VAR, DİĞERİ YOLDA
 
Avrupa devi Prinzhon'un Türkiye'de başka yatırımları da bulunuyor. Kütahya'da kurulacak ve 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrika haricinde şirketin ülkemizde Çorlu ve Denizli'de olmak üzere iki fabrikası daha var. Hamburger Recyling Group'un bağlı olduğu Prinzhorn Holding, Türkiye'nin haricinde 14 ülkede faaliyet gösteriyor ve toplam 6 bin 300 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket sadece ambalajda değil aynı zamanda geri dönüşüm ve kâğıt sektörlerinde de Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alıyor. Yıllık cirosu 1.23 milyar euro olan Prinzhorn'un diğer iki ana şirketi ise Dunapack Ambalaj ve Hamburger Containerboard. 
 
Kastaş'ın yeni sahibi olacak Hamburger Recycling Group ise atık kağıtların toplanması ve ticareti işi yapıyor. 
 
İzmir merkezli bir şahıs şirketi olan Kastaş, 1973 yılında kuruldu. 1983 yılında kurumsallaşarak Alsancak'da ilk modern tesisini kurdu muş ve KASTAŞ Kağıt San. ve Tic. A.Ş. adını alarak Anonim Şirket oldu. İzmir'de iki tesisle faaliyet gösteren şirket, kağıt-karton, cam, plastik, naylon atıklar ve ambalaj atıklarını cinslerine göre ayrıştırıp tasnif ettikten sonra  balyalayarak geri dönüşüm tesislerine gönderiyor. 
 
'BİLETİ' ABRAAJ ALDI
 
Diğer satın alma haberi ise Dubai merkezli Abraaj Group'tan geldi. Toplam 10 milyar dolarlık fon yöneten şirketin dünya genelinde 190 şirkette yatırımı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye 10'uncu yatırımını Netlog Lojistik ile yapan grup, bu kez biletll.com markasıyla faaliyet gösteren Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş'yi satın alıyor. Satın alma işlmi Rekabet Kurulu onayından sonra gerçekleşecek. 
 
Abraaj'ın satın alacağı şirket, öncelikle ulaşım hizmetleri biletleri tedariki olmak üzere, Türkiye'nin en gelişmiş bilet satış ve dağıtım organizasyonlarından biri. İnternet sitesi üzerinden Türkiye coğrafyasının yüzde 80' lik kısmında faaliyet gösteren otobüs firmalarının biletleri alınabiliyor. 
 
2006 yılında kurulan Kayseri merkezli şirketin ürün sepetinde Türkiye geneli 160'ın üzerinde otobüs firmasının biletleri, 500'ün üzerinde yurt içi ve yurt dışı havayolu firmasının biletleri, BUDO ve İDO ile ulaşım biletleri bulunuyor. Şirket 2015 yılında 120 milyon TL ciroya ulaşmış ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerşi arasında 27'inci olmuştu. 
 
TÜRKİYE'DE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI
 
Dubai merkezli Abraaj ise, Türkiye’de özellikle perakende, sağlık ve finansal teknoloji sektörleri ile ilgileniyor. Şirketin Türkiye'deki ilk yatırımları Acıbadem Hastaneleri ve tekne yönetim şirketi Numarine olmuştu. Şirket her iki kurumdaki hisselerini satarak bu yatırımlardan çıktı.
 
Abraaj'ın halen devam eden yatırımları arasında hepsiburada.com, Yörsan, Yüce Medikal, Republica, BRN Yatak ve Fibabanka gibi kurumlar bulunuyor. Grubun Türkiye'ye şimdiye kadar yaptığı toplam yatırım ise 1 milyar doları geçti. 
 
The Abraaj Group Ortağı ve Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, bu yılın başında medyada yer alan demeçlerinde, “2017’de bizden üç tane daha yatırım haberi duyabilirsiniz” ifadesini kullanmıştı. Netlog ve biletall.com ile ilk iki yatırım gerçekleşmiş oldu. 

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