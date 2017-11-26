Son dakika... Mısır katliamı nedeniyle bir günlük yas ilan edildi

Mısır'da, El Ravda Camisi'ne yapılan terör saldırısı nedeniyle yarın Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Başbakanlık, yarın tüm ülkede bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Saldırıda 235 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Mısır katliamı

yas ilanı