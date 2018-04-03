Dünyanın en büyük internet perakendecisi Amazon, paskalya sonrası açılan piyasalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları nedeniyle yine hareketli anlar yaşadı.

Donald Trump, daha önce de hedefine aldığı Amazon'a yönelik eleştiri oklarını fırlatmaya devam ederken bu kez gündemine ABD Posta Servisi USPS ile gönderdiği koli ücretlerini gündemine aldı.

Trump, ABD'li posta servisinin Amazon nedeniyle kayıpta olduğunu tekrar vurgulayarak “Sadece ahmaklar, ya da daha kötüleri, para kaybeden Post Office'in Amazon ile para kazandığını söylüyor. SERVET KAYBEDİYORLAR, ve bu değişecek. ” dedi.

Trump aynı iletide, vergisini tamamen ödeyen perakendecilerin tüm ülke çapında kepenk indirdiğini de sözlerine ekledi.

Amazon hisseleri bu mesaj sonrası günü yüzde 5.9 kayıpla kapatarak 1362 dolar seviyesine dek indi. Böylelikle şirketin piyasa değeri de 45 milyar dolar azalmış oldu.

Amazon, konuyla ilgili yorum yapmazken Trump, koli ücretlerinin artması durumunda Amazon'un kargo maliyetlerinin senelik 2.6 milyar dolar yükseleceğini iddia ediyor.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

USPS, geçen sene yıllık gelirinde hem düşüş açıklamış hem de 5 milyar dolar zarar rapor etmişti. Amazon'un USPS ile ödeme anlaşmasının detayları bilinmemekle birlikte Wal Street analistleri bunun UPS ve Fedex ile olandan yarısı civarında olduğu görüşünde.

Donald Trump, geçtiğimiz hafta da Amazon'un yeterince vergi ödemediğini söyleyerek pek çok perakendecinin işini kaybetmesine neden olmakla itham ediyor.

Amazon hisselerindeki kayıp bu açıklamalar sonrasında geçen haftadan bu yana yüzde 12 düştü ve şirketin piyasa değeri de 75 milyar dolar azalarak 665 milyar dolar civarına indi.