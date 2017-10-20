Bircan İpek stüdyoyu bastı! Kocam beni aldattı!

'Hayatta Her Şey Var' programında aldatma konusu masaya yatırıldı. Stüdyoda konuşulanlara kayıtsız kalamayan sunucu Bircan İpek aniden stüdyoya girdi.

Makyajsız bir şekilde stüdyoyu basan Bircan İpek, bomba bir itirafta bulundu. 'Eğer biz aldatıldığımızı kabul etmezsek erkekler bizi ömrümüzün sonuna kadar gözümüzün içine baka baka aldatacaklar' diyen Bircan İpek 'Kadınlar yüzde 90 aldatılıyor. Ben aldatıldığımı kabul ediyorum. Aldatıldığımı kabul etmezsem tipik bir Türk kadını olacağım' dedi.

Bircan İpek

şenol ipek