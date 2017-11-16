Birçok yıldız, Dünya Kupası'nı kaçıracak

Futbol dünyasının milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonuna katılma hakkı kazanamayan İtalya, Hollanda, Şili ve Galler gibi takımların yıldız futbolcuları, Dünya Kupası'nı evden izleyecek. Sporseverler de dört yılda bir düzenlenen bu futbol şöleninde Gianluigi Buffon, Arjen Robben, Gareth Bale, Alexis Sanchez ve Pierre-Emerick Aubameyang başta olmak üzere birçok yıldızı izlemekten mahrum kalacak.

İTALYA UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ YOK

Dünya Kupası'nın gediklilerinden İtalya'nın turnuvaya katılamaması, futbolseverlerin birçok yıldız oyuncuyu izleyememesine neden olacak. Tarihinde 4 kez Dünya Kupası kazanan İtalya'nın 2006'daki şampiyonluktan sonra düşüşü sürdü. 2010 ve 2014'teki turnuvalara gruplarda veda eden İtalya Milli Takımı, bu kez play-off elemelerini dahi geçemedi. Juventus'tan Buffon ve Giorgio Chiellini, Milan'dan Leonardo Bonucci, Paris Saint-Germain'den Marco Verratti, Napoli'den Lorenzo Insigne, Roma'dan Daniele De Rossi gibi önemli futbolcular turnuvada forma giyme şansını kaçırdı.

HOLLANDALI YILDIZLAR DA KUPA DIŞINDA KALDI

Futbolseverlerin her dönem büyük keyifle izlediği Hollanda Milli Takımı, üst üste ikinci kez büyük bir turnuvaya katılmayı başaramadı. Elemeleri geçemeyen Hollanda, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası'na da katılma başarısı gösteremedi. Yıllardır futbol dünyasına damga vuran isimlerin forma giydiği Hollanda, 2010'da final oynadığı, 2014'te ise üçüncü olduğu turnuvada yer alamayarak hayal kırıklığı yaşattı. Böylece futbolseverler, Bayern Münih'ten Arjen Robben, Nice'ten eski Galatasaraylı Wesley Sneijder ve Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü isimleri Fenerbahçeli Robin van Persie ile Ajaxlı Klaas-Jan Huntelaar'ı Dünya Kupası'nda izleme şansını kaybetti.

VIDAL, BALE, AUBAMEYANG, SANCHEZ YOK!

Şili, Galler, Gabon ve Bosna Hersek gibi takımların yıldız futbolcuları da Dünya Kupası'nı evden izleyecek isimler arasına girdi. Şili'den Arsenallı Alexis Sanchez, Bayern Münihli Arturo Vidal, Galler'den Real Madridli Gareth Bale, Bosna Hersek'ten Romalı Edin Dzeko ve Gabon'dan Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.

ARDA TURAN, DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ YAŞAYAMADI

Türkiye'nin Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcusu Arda Turan, futbolseverlerin Dünya Kupası'nda izleyemeyeceği önemli isimler arasında yer aldı. Milli futbolcu, başarılarla dolu kariyerine rağmen henüz Dünya Kupası tecrübesi yaşayamadı.

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