Birçok yıldız, Dünya Kupası'nı kaçıracak

Futbol dünyasının milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonuna katılma hakkı kazanamayan İtalya, Hollanda, Şili ve Galler gibi takımların yıldız futbolcuları, Dünya Kupası'nı evden izleyecek. Sporseverler de dört yılda bir düzenlenen bu futbol şöleninde Gianluigi Buffon, Arjen Robben, Gareth Bale, Alexis Sanchez ve Pierre-Emerick Aubameyang başta olmak üzere birçok yıldızı izlemekten mahrum kalacak.
İTALYA UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ YOK
Dünya Kupası'nın gediklilerinden İtalya'nın turnuvaya katılamaması, futbolseverlerin birçok yıldız oyuncuyu izleyememesine neden olacak. Tarihinde 4 kez Dünya Kupası kazanan İtalya'nın 2006'daki şampiyonluktan sonra düşüşü sürdü. 2010 ve 2014'teki turnuvalara gruplarda veda eden İtalya Milli Takımı, bu kez play-off elemelerini dahi geçemedi. Juventus'tan Buffon ve Giorgio Chiellini, Milan'dan Leonardo Bonucci, Paris Saint-Germain'den Marco Verratti, Napoli'den Lorenzo Insigne, Roma'dan Daniele De Rossi gibi önemli futbolcular turnuvada forma giyme şansını kaçırdı.
HOLLANDALI YILDIZLAR DA KUPA DIŞINDA KALDI
Futbolseverlerin her dönem büyük keyifle izlediği Hollanda Milli Takımı, üst üste ikinci kez büyük bir turnuvaya katılmayı başaramadı. Elemeleri geçemeyen Hollanda, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası'na da katılma başarısı gösteremedi. Yıllardır futbol dünyasına damga vuran isimlerin forma giydiği Hollanda, 2010'da final oynadığı, 2014'te ise üçüncü olduğu turnuvada yer alamayarak hayal kırıklığı yaşattı. Böylece futbolseverler, Bayern Münih'ten Arjen Robben, Nice'ten eski Galatasaraylı Wesley Sneijder ve Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü isimleri Fenerbahçeli Robin van Persie ile Ajaxlı Klaas-Jan Huntelaar'ı Dünya Kupası'nda izleme şansını kaybetti.
VIDAL, BALE, AUBAMEYANG, SANCHEZ YOK!
Şili, Galler, Gabon ve Bosna Hersek gibi takımların yıldız futbolcuları da Dünya Kupası'nı evden izleyecek isimler arasına girdi. Şili'den Arsenallı Alexis Sanchez, Bayern Münihli Arturo Vidal, Galler'den Real Madridli Gareth Bale, Bosna Hersek'ten Romalı Edin Dzeko ve Gabon'dan Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.
ARDA TURAN, DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ YAŞAYAMADI
Türkiye'nin Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcusu Arda Turan, futbolseverlerin Dünya Kupası'nda izleyemeyeceği önemli isimler arasında yer aldı. Milli futbolcu, başarılarla dolu kariyerine rağmen henüz Dünya Kupası tecrübesi yaşayamadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.