6 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından başlayan süreç bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla devam etti.

Birleşmiş Milletler üyesi 172 ülkeden diplomatlar, ABD'nin kararını geri almasını New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan oturumda oyladı. 128 ülke tasarıyı kabul etti, 9 ülke ABD'nin kararını destekledi. 35 ülke çekimser kaldı.

Kararın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor ve sadece tavsiye niteliği taşıyor ancak ABD'nin üzerinde uluslararası baskı oluşması açısından önemli kabul ediliyor.

OYLAMANIN ARDINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TWEET

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) December 21, 2017

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Oturumda Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı. Bunun yanısıra söz alan Filistin, Venezuela, Pakistan, Bangladeş, Suriye, İran, Maldivler ve Endonezya temsilcileri Trump'ın kararının karşısında olduklarını açıklarken, şu ana kadar sadece ABD ve İsrail temsilcileri, karara destek olan yönde konuşmalar yaptı.

Kanada çekimser kalacağını açıkladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM kürsüsünde yaptığı konuşmada oylama sonucunun ABD'nin BM'ye bakışını etkileyeceğini söyledi ve oylama sonucunu 'hatırlatacaklarını' belirtti.

Maldivler ve Endonezya temsilcileri konuşmalarına İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Türkiye'ye teşekkür ederek başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye Filistin'i yanlız bırakmayacaktır, dünya 5'ten büyüktür

Bir çok kez burada toplandık. Söyledik ki Filistinlilerin hepimiz gibi yaşama hakkı var. Özgür olmaya, refaha hakkı var. Yasadışı işgal devam etmektedir. Nesiller boyu Filistinliler şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldılar. Bu oylama Filistin davasının bizim davamız olduğunu göstermektedir. Adaletin ve barışın yanında olacağız.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi evrensel değerleri hiçe saymaktadır. ABD'nin Kudüs kararı hukuka aykırıdır. BM Genel Kurulu'nun görevi adaleti yerine getirmektir. Bazıları kalkınma yardımı ile tehdit etti. Bu etik dışıdır. Hiçbir onurlu üye devlet bu tehditlere boyun eğmeyecektir. Güçlü olmanız her zaman haklı olduğunuz anlamına gelmez. ABD kabadayılık yaptı, BM üyesi devletlerin onuru satılık değildir.

Bu tarihte gördüğümüz çok kritik bir an. Filistin halkı bizi tarihin doğru tarafında görmelidir.

Bu acil durum toplantısı hayırlı olsun. Türkiye Filistin'i yanlız bırakmayacaktır, dünya 5'ten büyüktür.

Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki, Kudüs oturumunda bir konuşma yaptı. Maliki'nin konuşmasından satırbaşları:

Filistinlilerin bağımsızlığı ve barış sürecinin devamı için ulusklararası çabalara ihtiyaç duyulmaktadır.

İsrail işgali Filistinlilerin rüyalarını, hayallerini gözardı etmiştir. Filistinlilere ateş ettiler. Kız çocuğunu gecenin bir vakti annesinin yanından aldılar. Filistinlileri, Arapları buradan uzaklaştırmak değil bir araya getirme ihtiyacı doğmuştur. Filistin halkı güçlü durarak hen Kudüs'te hem de caddelerde varlık göstermelidir. Filistinli insanların kutsal değerlerini koruduklarını hatırlamakta fayda var.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in konuşmasından satırbaşları:

ABD Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir. Ama bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU'NDA OYLANAN MADDELER NELER?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanacak tasarıda şu maddeler yer alıyor:

- Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü ve demografik yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir.

- Üye ülkeler Kudüs'te büyükelçilik açmaktan kaçınmalıdır.

- BM, Kudüs'ün statüsü ile ilgili daha önce aldığı kararlara sadık kalmalıdır.

- Kudüs'ün nihai statüsü tek taraflı adımlarla değil, "Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri sonucunda" belirlenmelidir.

ABD'NİN MALİ KESİNTİ TEHDİTLERİ

ABD'nin BMGK'da tek başına kalmasının ardından, BM Genel Kurulu'na kadar yaşanan süreçte en çok konuşulan konulardan biri ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in diğer diplomatlara attığı e-posta ve Başkan Trump'ın tasarıdan yana oy kullanana ülkelere mali yardımları kesme tehdidiydi.

Haley diplomatlara attığı e-posta'da, Trump'ın oylamayı yakından takip edeceğini ve ABD'nin aleyhinde oy kullanan ülkelerin rapor edilmesini istediğini belirtti. Donald Trump ise yaptığı açıklamada, ABD'ye karşı ülkelere mali yardım yapılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Dolarlarla demokrasi iradenizi birilerine asla satmayın"

ABD'den mali yardım alan birçok ülke bulunuyor. Bu yardımlar askeri yardımlar ve kalkınma yardımları olarak bölünmüş durumda. Bir yıl içerisinde en çok askeri yardım alan ülkeler içerisinde Irak, Afganistan, Mısır, Ürdün, Pakistan ve Filipinler gibi ülkeler bulunurken, kalkınma yardımları Kenya, Etiyopya, Pakistan ve Kongo gibi ülkelere gidiyor.

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