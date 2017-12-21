Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı onaylamasının hemen ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas," Oylama sonucu Filistin için bir zafer" açıklamasında bulundu.
Filistinliler Gazze Şeridinde Netanyahu ve Trump'ın posterlerini yakarak zafer kutlamaları yapmaya başladı.
Ürdün ve Hamas BM'nin Kudüs kararını memnuniyetle karşılarken, İran Dışişleri Bakanlığı ise Kudüs kararını, ABD'nin tehditlerine karşı verilen küresel bir 'Hayır' cevabının yankılanması olarak değerlendirdi.
— Javad Zarif (@JZarif) December 21, 2017
"FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASI TOPLUMUN DESTEĞİNİ ALMAKTADIR"
AA'nın haberine göre; Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Redine, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkından yana olduğunu, tehdit ve şantaja rağmen uluslararası kararlara aykırı hareket etmediğini gösterdi" dedi.
"Bu karar bir kez daha göstermiştir ki, Filistin'in haklı davası uluslararası toplumun desteğini almaktadır ve herhangi bir makamın alacağı kararlar realiteyi değiştiremez. Kudüs, işgal altındadır ve uluslararası kanuna tabidir." ifadesini kullanan Ebu Redine, İsrail işgali son buluncaya ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kuruluncaya kadar BM ve tüm uluslararası forumlardaki çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.
Kararı destekleyen tüm ülkelere teşekkür eden Ebu Redine, bu ülkelerin tüm baskılara rağmen bağımsız siyasi bir iradeyi temsil ettiğini dile getirdi.
BM Genel Kurulu'nda Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail’in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.
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