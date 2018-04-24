HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, partiye Zeynep Beşerler ve Ekin Türkmen de katıldı. 31 yaşına giren Derya Beşerler Namoğlu, “Bu akşam benden mutlusu yok” dedi.

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