Bismil Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi'nde kadroya alınacak işçilere yapılan mülakat sırasında kadın işçi Gülcan Öztürk'e suikast sonucu öldürülen eski ABD Başkanı John Kennedy'nin yasak aşkı Marilyn Monroe ve "aldatılan eşi" ile ilgili soru sorulmuştu.

Haberin 'Bismil'de Marilyn krizi' başlığıyla Habertürk Gazetesi'nde yer almasının ardından Kaymakam Gülenç, "Bir arkadaşımızın tavsiyesi ile işe almıştık. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Mülakatta ona göre biraz zor soru sorduk ama çok da zor sorular değildi" açıklamasında bulunmuştu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığına göre; Mülakatta Marilyn Monroe sorunu ile gündeme gelen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç'in görev yeri İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirildiği öğrenildi.

Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre Gülenç'in Çorum Vali Yardımcılığı'na geçici görevle atandığı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER