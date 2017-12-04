Bitcoin'de yeni rekor! Bitcoin 11 ayda 11 kattan fazla kazandırdı1 Bitcoin 4 Aralık Pazartesi

Bitcoin fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 11 bin doları gördükten sonra 9 bin dolara kadar inen ardından yeniden bu seviyelere çıkan Bitcoin'de sert fiyat hareketleri bitmek bilmiyor.
Yaşanılan bu hareketlilik her geçen gün daha fazla yatırımcının kripto para birimi Bitcoin'e ilgi duymasını sağlarken, rekorlar da arka arkaya geliyor.
Ekonomi otoritelerinden gelen ve kripto para birimlerinin güvenilir olmadığına dair açıklamalara karşın Bitcoin bugün 11 bin 831 dolarla yeni bir rekora imza attı.
Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 20 milyar dolara dayandı.
BİN DOLARDAN 11 BİN DOLARIN ÜZERİNE
Bitcoin'in rekor kırmaya devam etmesinde CME'nin Bitcoin vadeli kontratlarını bu ay içinde işleme açacağı, CBOE'nin de Bitcoin vadelileri için başvuruyu yaptığı haberleri etkili oldu.
Sene başında 1000 dolar seviyesinde olan Bitcoin böylece yatırımcısına aradan geçen 11 ayda 11 kattan fazla para kazandırmış oldu.
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